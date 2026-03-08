Slušaj vest

Vesna Miletić iz Vranja nedavno je iz jedne firme u Srbiji naručila ram za slike, ali umesto te pošiljke, stiglo joj je ono što je najmanje očekivala.

Svetski popularna igračka plišanog majmunčeta, bila je u paketu koji je stigao brzom poštom na njenu adresu u Vranju.

Plišana igračka bila je uteha malom Punchu, nakon što ga je majka ostavila u zoološkom vrtu u Japanu.

Mladunče majmuna u japanskom zoološkom vrtu sa plišanom igračkom

Dirljiva scena kako on grli igračku, osvojila je srca ljudi širom sveta.

- Naručila sam ram za sliku na zidu, a stigla mi je najtraženija igračka. Pretpostavljam da je namenjena nekom malom detetu, i dok je ne vratim, bar mogu da je zagrlim. Epizoda mali Panč u Vranju, na moje veliko zadovoljstvo - kaže Vesna.

Nakon slikanja i maženja u Vranju, plišanac ide natrag, uz nadu da će stići do svog pravog vlasnika. Za ovim igračkama vlada prava pomama širom planete, a njoj nisu izgleda odoleli ni mnogi u Srbiji.

Vesna se nada da će se oglasiti i oni kod kojih plišana igračka bude stigla, jer će tada znati da je u sigurnim rukama.

