Lov je za Josipa Broza Tita bio mnogo više od razonode. Bio je to ritual moći, mesto gde su se sastajali državnici, gde su se rešavale političke napetosti i gde su, često daleko od očiju javnosti, nastajale i ozbiljne krize. U takvom okruženju, saradnici jugoslovenskog lidera retko su smeli da pokažu da im lov nije po volji – nije bilo poželjno priznati da neko ne uživa u pucanju na divljač.

Tokom jednog od lovova dogodio se incident koji je mogao imati ozbiljne posledice. Edvard Kardelj, treći čovek jugoslovenskog rukovodstva, pogođen je krupnom sačmom u vrat. Iako je preživeo, događaj je izazvao šok u državnom vrhu i otvorio pitanje koliko su ovakvi „diplomatski lovovi“ zapravo bili bezbedni.