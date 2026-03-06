Društvo
IKONA PRVO I DRUGO OBRETENJE GLAVE SVETOG JOVANA KRSTITELJA – POSEBAN POKLON UZ KURIR U PONEDELJAK, 9. MARTA
Uz dnevno izdanje novina Kurir čitaoce očekuje poseban duhovni poklon – ikona Prvog i Drugog obretenja glave Svetog Jovana Krstitelja, jednog od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavlju.
Ovaj praznik podseća na pronalaženje i čuvanje časne glave Svetog Jovana Krstitelja, proroka koji je krstio Gospoda Isusa Hrista i propovedao pokajanje i istinu. Njegov lik simbol je hrabrosti, vere i nepokolebljive odanosti Bogu.
Ikona ovog velikog svetitelja donosi mir, blagoslov i duhovnu snagu svakom domu, podsećajući na važnost vere, istine i istrajnosti.
Ne propustite priliku da obogatite svoj dom ovim vrednim poklonom – ikona Prvog i Drugog obretenja glave Svetog Jovana Krstitelja stiže uz Kurir.
