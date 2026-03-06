Uz dnevno izdanje novina Kurir čitaoce očekuje poseban duhovni poklon – ikona Prvog i Drugog obretenja glave Svetog Jovana Krstitelja, jednog od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavlju.

Ovaj praznik podseća na pronalaženje i čuvanje časne glave Svetog Jovana Krstitelja, proroka koji je krstio Gospoda Isusa Hrista i propovedao pokajanje i istinu. Njegov lik simbol je hrabrosti, vere i nepokolebljive odanosti Bogu.