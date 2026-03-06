Slušaj vest

Avion "Er Srbije" koji je prethodno krenuo u Dubai po naše građane koji su ostali zarobljeni zbog rata na Bliskom istoku, vraća u Srbiju 262 putnika i 14 beba.

- Uskoro polećemo iz Dubaija odakle vraćamo naše građane Airbus-om A330 u saradnji sa Vladom Republike Srbije. Čast nam je da kao nacionalna kompanija budemo uvek tu da se nađemo našim građanima i Srbiji. Vidimo se po sletanju u Beograd - rekao je jedan od pilota neposredno pre poletanja.

Avion Er Srbije iz Dubaija vraća 262 putnika i 14 beba Izvor: Kurir

Inače, povratak u Beograd očekuje se u kasnim večernjim satima.

Podsetimo, u organizaciji Vlade Srbije i Ministarstva spoljnih poslova, avionom "Er Srbije" u sredu su iz Šarm el Šeika vraćeni državljani Srbije evakuisani iz Izraela.