Ljudi koji su praktikovali produženi noćni post – što znači da su prestali da jedu najmanje tri sata pre spavanja – imali su brojne koristi za srce

Oni koji se možda po prvi put odlučuju na takav korak valjalo bi da znaju kao se posnom hranom postiže izbalansirana ishrana.

Opširnije o ovoj temi, za "Puls Srbije", govorila je dr Svetlana Stanišić - stručnjak za ishranu i profesor fizičke hemije.

- Činjenica je da svaka restrikcija u dijeti zaista otežava unos dovoljne količine proteina i hranljivih materija. Naravno, izbor namirnica tada jeste sužen. Međutim, s druge strane, postoje ljudi koji mogu dobro da se organizuju. Sve zavisi od ličnog izbora i mogućnosti - rekla je Stanišić.

dr Svetlana Stanišić - stručnjak za ishranu i profesor fizičke hemije Foto: Kurir Televizija

Pametan izbor namirnica tokom posta

Istakla je da uz pažljiv izbor namirnica i dobru organizaciju obroka i tokom posta može da se održi kvalitetna i uravnotežena ishrana.

- Na primer, možemo koristiti više mahunarki, više ribe umesto crvenog mesa, kao i humus, leblebije ili proizvode od soje. Pod pretpostavkom da sve to uvrstimo u ishranu, vrlo je verovatno da ovaj period možemo proći uz dobro zdravlje i uz očuvanje mišićne mase. Na primer, za doručak, ukoliko vole nešto slano, mogu da ubace sardinu. Sardina nije skupa riba, a ima odličan sadržaj omega masnih kiselina - objasnila je.

"Važno je izbeći preterane restrikcije"

Kako objašnjava Stanišić, i tokom posta je moguće napraviti raznovrsne obroke, ali preterano ograničavanje u ishrani može dovesti do neželjenog jo-jo efekta.

- Takođe mogu pripremiti ovsenu kašu sa nekim biljnim mlekom i voćem. Postoje i druge kombinacije, poput integralnih žitarica u obliku integralnog hleba sa različitim namazima. Na primer, humus može biti dobar izbor za večeru, dok za ručak to može biti kombinacija salate, ribe i povrća. Što se tiče telesne mase, velike restrikcije svakako mogu dovesti do mršavljenja. Međutim, čak i ljudi koji žele da smršaju ne bi trebalo da preteruju sa restrikcijama, jer postoji velika verovatnoća da će se pojaviti jo-jo efekat - kaže Stanišić.

Ovsena kaša sa jabukom, orasima i cimetom Foto: Shutterstock

Kako post može da dovede do gojenja?

Nadovezala se da se neretko dešava da se ljudi tokom posta ugoje jer promenu vrste hrane nadoknađuju većom količinom, naročito slatkišima i jelima bogatim ugljenim hidratima.

- S druge strane, znam dosta ljudi koji se tokom perioda posta čak i ugoje. To se dešava zato što promenu kvaliteta hrane često kompenzuju većim kvantitetom hrane. Vrlo je lako preterati sa ugljenim hidratima, raznim poslasticama sa džemom ili drugim postnim specijalitetima. Na kraju, potpuno ironično, mnogi završe period posta sa većim brojem kilograma - zaključila je.

