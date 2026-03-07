Slušaj vest

Amerikanac Kristijan Grosi nedavno je posetio Beograd i potpuno promenio mišljenje o Srbiji i njenim ljudima.

Iako je, kako kaže, pre dolaska uglavnom slušao negativne priče o našoj zemlji, već prvih dana boravka shvatio je da je stvarnost potpuno drugačija.

Na početku svog kratkog vloga na Instagramu priznao je da nikada ranije nije čuo mnogo lepih stvari o Srbiji. Međutim, iskustvo iz Beograda ga je demantovalo.

Amerikanac je slušao negativne priče o Srbiji, ali je promenio mišljenje

"Proputovao sam gotovo svaku zemlju u Istočnoj Evropi i skoro sve zemlje Balkana. Kad god pitate ljude o Srbiji, obično ne kažu ništa narocito pozitivno. Ali moje iskustvo ovde je potpuno suprotno", rekao je on.

Amerikanac je posebno bio oduševljen gostoprimstvom i spontanošću ljudi koje je sretao na ulicama prestonice.

"Oduševljen sam svime u Srbiji - hranom, ljudima i gostoprimstvom. Svi su neverovatno ljubazni, naročito kada saznaju da ste stranac i da uživate u njihovoj zemlji. A kada cuju da ste Amerikanac, bukvalno se ozare i postanu još srdačniji", ispričao je.

Jedno od njegovih najzanimljivijih iskustava dogodilo se sasvim spontano, dok je pio kafu u jednom malom lokalu u Beogradu. Planirao je da se zadrži svega nekoliko minuta, ali se sve pretvorilo u razgovor koji će, kako kaže, dugo pamtiti.

Razgovor sa baka Jovankom će dugo pamtiti.

Dok je sedeo uz kafu, za sto mu je prišla starija žena po imenu Jovanka. Počeli su da razgovaraju na engleskom, a on je ubrzo shvatio da je njena želja za razgovorom mnogo veća od planiranih pet minuta pauze.

"Bio sam toliko impresioniran njenim engleskim. Samo je sela pored mene da popije kafu i počela da mi prica svoju životnu priču. Mislio sam da ću ostati pet minuta, a prošao je sat... pa dva", ispričao je na Tik Toku gde ima nalog "christian.grossi".

Kako kaže, u ta dva sata jedva da je izgovorio dvadesetak reči.

"Mislim da sam rekao možda 20 reči za dva sata. Ona je govorila gotovo sve vreme i pričala o svom životu. Rekla mi je da je poslednji put govorila engleski pre 20 godina", prisetio se.

Upravo taj susret mu je, kaže, još jednom potvrdio koliko su obični razgovori sa ljudima najvredniji deo putovanja.

"Ako putujete, razgovarajte sa starijim ljudima. Njima to znači sve. Ponekad samo žele nekoga ko će ih saslušati", poručio je.

Na kraju razgovora Jovanka mu je rekla rečenicu koja ga je duboko dirnula.

"Hvala ti mnogo na ovom razgovoru, jer verovatno neću još dugo biti ovde", rekla mu je na rastanku.

Nakon toga, priznaje, bilo mu je teško da samo nastavi svoj dan kao da se ništa nije dogodilo.

Osim ovog emotivnog susreta, snimio je i svoje prvo iskustvo kupovine kafe u jednom malom lokalu u Beogradu. Oduševilo ga je što se već u šest ujutru stvara red za kafu koja košta oko 150 dinara.

"To je bukvalno mala rupa u zidu, nema gde da se uđe unutra, meni je zalepljen na zidu, ali imaju skoro sve i ništa ne košta više od jednog dolara. A kafa je odlična", rekao je kroz osmeh.

Ipak, najviše su ga impresionirali ljudi.

"Ljudi u Srbiji su među deset najprijatnijih koje sam upoznao u više od 105 zemalja koje sam posetio. Dok mi je barista pravio kafu, razgovarao je sa mnom, ali i ljudi iz reda su počeli da pričaju sa mnom čim su shvatili da sam stranac. Toliko su ljubazni da ne mogu da verujem", zaključio je.