Društvo
NAKON UDARA NA IRAN PROGLAŠEN DŽIHAD: DA LI SVETU PRETI TALAS NAPADA? - u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” od 16.00
Slušaj vest
Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom.
Gosti su:
• prof. dr Dragan Petrović - naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu
• Dragan Vujičić – novinar
• Karlo Dulović - stručnjak za bezbednost i terorizam
Gledajte Jovanu Grgurević i uvek interesantne i aktuelne teme, svakog radnog dana od 16.00 na Kurir televiziji!
Reaguj
Komentariši