Rat na Bliskom istoku traje sedam dana. Izrael i SAD su pokrenuli nove napade na Teheran i na Bejrut. Oko 50 izraelskih borbenih aviona pogodilo je podzemni bunker izgrađen za vrhovnog vođu Irana. Iran uzvraća na Tel Aviv i zalivske zemlje. Tramp traži bezuslovnu kapitulaciju Irana. Iran žilavo pruža otpor. Izrael kopneno u Libanu. Iran tvrdi da su spremni ako kopneno udju i u njihovu zemlju. Zalivske zemlje trpe udare. Strepnju i neizvesnost trpimo svi. Do kad mogu trajati vazdušni udari koji su poremetili čitav svet?



Gosti Usijanja:

dr Neven Cvetićanin, predsednik Foruma za strateške odnose

prof. Predrag Marković, istoričar

MIjat Kostić, Novi treći put



Urednica i voditeljka Silvija Slamnig