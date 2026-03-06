Slušaj vest

Oni koji su već uplatili aranžman za letovanje na Kipru ili u Turskoj ovih dana sa strahom prate vesti o eskalaciji sukoba na Bliskom istoku. Ipak, predstavnici turističkih agencija poručuju da zasad nema razloga za paniku i da ne očekuju pogoršanje situacije na ovim destinacijama.

Istovremeno, pojedine mediteranske zemlje već trljaju ruke jer računaju na to da bi strah turista mogao da im donese veći broj gostiju - i veći profit.

Sukob između SAD i Izraela sa Iranom poslednjih dana proširio se. Jedan dron pogodio je britansku vojnu bazu na Kipru, dok je balistička raketa lansirana iz Irana u jednom trenutku išla u pravcu turskog vazdušnog prostora.

- Iskoristili smo sajamski popust i uplatili letovanje u Turskoj za dvoje odraslih i dvoje dece. Aranžman nas je koštao oko 360.000 dinara, a sve smo platili unapred jer smo tako dobili sedam odsto popusta. Sad stalno pratim vesti i nije mi svejedno. Putujem s dvoje male dece, dala sam mnogo novca i sad treba da razmišljam da li će neka raketa pogoditi avion - kaže za Kurir Slađana C. iz Beograda.

Slična pitanja ovih dana postavljaju i mnogi koji zovu agencije i raspituju se o mogućnosti otkazivanja putovanja.

Basem Gres, vlasnik jedne od turističkih agencija u Srbiji, kaže da zasad nema razloga za zabrinutost.

- Nijedno putovanje nije otkazano. U ovom trenutku nismo primetili pad interesovanja za Tursku, dok je primetan porast interesovanja za Španiju, Grčku, Egipat i Tunis - objašnjava i dodaje da, ukoliko neko ipak želi da otkaže aranžman, mora da vodi računa o sledećem:

- Nisu isti uslovi ako se putovanje otkazuje neposredno pred polazak i kada je reč o aranžmanima za letnju sezonu. Takođe, putovanje na destinaciju koja je udaljena od zone ratnih dejstava ne može se otkazati bez penala.

Dodaje i da na tržištu osiguranja ne postoje polise koje pokrivaju rizike u slučaju izbijanja ratnih sukoba.

Pojedini mediji u regionu već spekulišu da bi rat na Bliskom istoku i strah od mogućeg prelivanja sukoba na Tursku, Egipat i Kipar mogli da dovedu do većeg priliva turista u Hrvatsku, ali i Španiju, Grčku, Italiju. Pojavile su se i procene da bi takva situacija mogla da utiče i na rast cena aranžmana.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (Juta), smatra da ove zemlje nisu ozbiljni konkurencija Turskoj, koja je izuzetno atraktivna za porodice jer nudi odličan odnos cene i kvaliteta, besplatan boravak za decu do 12 godina i ol-inkluziv paket:

- Moguće da će se manji broj naših ljudi preusmeriti na Španiju, Italiju, Grčku, Crnu Goru ili Hrvatsku. Očekujemo da će se ova situacija smiriti i da na leto najverovatnije neće biti problema. Ljudi koji su već uplatili aranžman trebalo bi da budu strpljivi. Većina ugovora između agencije i putnika podrazumeva opšte uslove putovanja, što znači da putnici imaju pravo da 45 dana pre polaska otkažu aranžman bez penala. Dakle, nema potrebe da se odluka donosi odmah.

Dodaje da se trenutno nekoliko stotina turista iz Srbije nalazi na Kipru, oko hiljadu u Egiptu, dok ih ima i u Istanbulu i Ankari, ali niko od njih nije prijavio bezbednosne probleme niti tražio prevremeni povratak.