Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović razgovarao je danas sa komandantom Komande združenih snaga NATO-a iz Napulja američkim admiralom Džordžom Vajkofom, koji boravi u prvoj poseti Beogradu od prijema dužnosti sredinom novembra prošle godine.

Na sastanku u Generalštabu bilo je reči o bezbednosnoj situaciji u regionu i perspektivama dalje saradnje Vojske Srbije i Komande združenih snaga iz Napulja. Ocenjeno je da su uspostavljeni odnosi konstruktivni i u funkciji očuvanja mira i stabilnosti u regionu, i izražena je spremnost obeju strana za dalje unapređenje saradnje u oblastima u kojima postoji obostrani interes.

Foto: Goran Stankovic

Imajući u vidu da su Međunarodne bezbednosne snage u našoj južnoj pokrajini u odgovornosti komande iz Napulja, posebno je razmatrano stanje bezbednosti na Kosovu i Metohiji i saradnja Vojske Srbije i Kfora na praćenju situacije na terenu i sprečavanju eskalacije krize. U tom smislu je apostrofiran značaj otvorene i direktne komunikacije načelnika Generalštaba Vojske Srbije sa komandantom Komande združenih snaga iz Napulja i komandantom Kfora.

General Mojsilović i admiral Vajkof su potom obišli poligon „Borovac“ i bazu „Jug“, gde su gostu predstavljeni savremeni kapaciteti za izvođenje obuke i vežbi, koji su razvijeni zahvaljujući i donacijama Sjedinjenih Američkih Država.

Admirala Vajkofa, koji je ujedno i komandant američkih pomorskih snaga u Evropi i Africi, danas su u odvojene posete primili i vrhovni komandant Vojske Srbije i predsednik Republike Aleksandar Vučić i ministar odbrane Bratislav Gašić.