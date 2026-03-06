Slušaj vest

Stefan Gavrilović svakodnevno prodaje cvetne bukete i sezonu prilagođava ponudi, a društvene mreže su mu pomogle da proširi publiku i privuče kupce iz cele Srbije, pa čak i iz inostranstva. Uz stručne savete o izboru lala i drugih cvetova, pokazuje kako se kvalitetni buketi prepoznaju i zašto njegova tezga postaje sve popularnija.

O svojoj šarolikoj i velikoj ponudi za 8. mart, za Kurir televiziju, govorio je Stefan Gavrilović - prodavac na Kalenić pijaci.

- Kod mene nije u ponudi samo cveće - nekada radim s voćem, nekada s cvećem. Ja na pijacu gledam kao na biznis, skoro kao na berzu - cene se menjaju, nekad buket košta 100 dinara, nekad 150, zavisi od dana i ponude. Do ideje objavljivanja sadržaja na društvenim mrežama je došlo tako što sam bukete prikazivao uživo na pijaci, onda sam to povezao s društvenim mrežama - rekao je Gavrilović.

Stefan Gavrilović, prodavac na Kalenić pijaci Foto: Kurir Televizija

Moderni pristup i tajne lala

Stefan je objasnio kako društvene mreže pomažu kupcima da pronađu kvalitetne bukete i ističe razlike između domaćih i uvoznih lala.

- Publika je počela da raste, i ja sam video da mogu da objavljujem svoje radove kroz videoklipove i storije. Tako kupci znaju gde da pronađu kvalitetan buket. Naučio sam da razlikujem hibridne domaće lale od holandskih lukovica. Domaće hibridne koštaju oko 150 dinara po komadu i imaju debelo stablo, stoje ravno i traju 3-4 nedelje. Holandske su tanje, rastu brže, ali nisu toliko čvrste. Cene na pijacama variraju od 100 do 150 dinara, ali ja držim stalnu cenu od 150 da kupci znaju šta mogu da očekuju - objasnio je.

1/3 Vidi galeriju Kalenić pijaca Foto: Kurir Televizija

Istakao je kako mu društvene mreže donose kupce iz cele Srbije i inostranstva, a njegovi lajvovi često traju i po 12 do 15 sati.

- Društvene mreže su iskreno dosta pomogle ovom poslu. Dolaze ljudi iz celog Beograda, ali i iz drugih gradova i država - Švajcarske, Nemačke, Hrvatske, Bosne, pa i iz Leskovca, Kragujevca, Niša, Novog Sada… Lajvovi obično traju otprilike 12 do 15 sati, zavisi od dana i ponude - kaže Gavrilović.

Kurir.rs