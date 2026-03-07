Društvo
Kamioni na prelazu sa BiH čekaju 3 sata: AMSS objavio stanje na granicama tokom večeri
Kamioni na graničnom prelazu Sremska Rača na izlazu iz Srbije ka Bosni i Hercegovini čekaju tri sata, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Kako su naveli, na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao i na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji.
"U dogovoru sa mađarskim graničnim organima, odlučeno je da granični prelaz Horgoš 2, radi od 5.00 do 23 časa", piše u saopštenju.
Kurir.rs/Beta
