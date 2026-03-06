Slušaj vest

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović razgovarala je sa meštanima sela Goračići o rešavanju problema vodosnabdevanja i izgradnje centralnog seoskog vodovoda.

Meštani su ukazali na dugogodišnje probleme sa vodosnabdevanjem u selu. Istakli su da se sa nestašicom vode suočavaju najmanje šest meseci godišnje.

Ministarka Paunović je naglasila da je Ministarstvo svesno značaja obezbeđivanja stabilnog vodosnabdevanja za stanovnike ruralnih područja i poručila da će država pružiti podršku u rešavanju ovog problema.

„Opština ima pripremljen projekat za kompletnu sanaciju vodovoda i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će, u skladu sa svojim mogućnostima i programima podrške lokalnim samoupravama, pomoći realizaciju ovog projekta, jer je važno da građani imaju osnovne uslove za normalan život“, istakla je Paunović.

Predviđeno je da se dve trećine vrednosti projekta obezbede uz podršku Ministarstva, dok će preostalu trećinu finansirati Opština Lučani iz svog budžeta.

Ministarka je poručila da će Ministarstvo nastaviti da podržava lokalne samouprave u unapređenju komunalne infrastrukture, posebno u manjim sredinama, kako bi se poboljšao kvalitet života građana.