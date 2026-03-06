Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski poručuje da je ministarstvo podržalo projekat Udruženja "Afirmativa" iz Prokuplja i obezbedili novi prostor u kojem deca, koja imaju određenih poteškoća u razvoju, kroz različite radionice dobijaju adekvatnu podršku i provode kvalitetno vreme.

"Ministarstvo je u prethodnoj godini podržalo projekat udruženja 'Afirmativa' kako biste vi dobili prostor u kojem će vaša deca, kroz različite radionice, moći da dobijaju adekvatnu podršku. Želela sam danas da popričam sa vama o tome koliko vam je značio projekat, šta je to što biste izdvojili kao najbolji vid podrške u okviru aktivnosti koje su projektom predviđene. Znam da nije lako, znam da niko ovde nije došao iz hira i da svi nosite veliku muku, ali viđala sam obilazeći ovakva mesta, porodice koje su se doslovno rehabilitovale nakon ovakvih radionica i gde su dobile neki novi smisao i neki potpuno novi pogled na problem koji nosite", rekla je ministarka Stamenkovski i dodala:

"Hoću da kažem da smo ove godine otvorili Javni poziv u iznosu od 550 miliona dinara. Cilj nam je bio upravo da podržimo ovakve ideje gde ljudi imaju direktnu korist, gde mogu zaista da osete šta je to što ministarstvo želi".  

