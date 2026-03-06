Slušaj vest

Avion "Er Srbije" iz Dubaija sleteo je na beogradski aerodrom "Nikola Tesla" u 23.23.

U saradnji sa Vladom Republike Srbije, avion "Er Srbije" vratio je kući 262 putnika i 14 beba. Time su država i nacionalna avio kompanija pokazale da su im građani na prvom mestu.

Pre poletanja za Beograd kapetan aviona Peđa Plasković je rekao:

"Uskoro polećemo iz Dubaija odakle vraćamo naše građane Airbus-om A330 u saradnji sa Vladom Republike Srbije. Čast nam je da kao nacionalna kompanija budemo uvek tu da se nađemo našim građanima i Srbiji. Vidimo se po sletanju u Beograd".

Avion Er Srbije iz Dubaija vraća 262 putnika i 14 beba Izvor: Kurir

Ranije večeras na aerodrom "Nikola Tesla" sleteo je i avion kompanije "Flaj Dubai" iz Dubaija.

U organizaciji Vlade Srbije i Ministarstva spoljnih poslova, avionom "Er Srbije" u sredu su iz Šarm el Šeika vraćeni državljani Srbije evakuisani iz Izraela.

Da podsetimo, svi državljani Srbije, ali i zemalja iz regiona, vratili su se u Beograd o trošku države i uz veliku pomoć i koordinaciju naših diplomatskih predstavništava iz zemalja Zaliva. Poređenja radi, nemačka vlada naplaćuje svojim građanima evakuaciju sa Bliskog istoka 500 evra po osobi.

Ne propustitePolitikaSRBIJA BESPLATNO EVAKUIŠE SVOJE GRAĐANE, NEMCI NAPLAĆUJU 500 EVRA PO SEDIŠTU: Vučić pokazao veliku brigu za naše državljane, avion Er Srbije poleteo za Dubai
Aleksandar Vučić.jpg
DruštvoDRŽAVA BRINE ZA SVOJ NAROD, AVION "ER SRBIJE" KRENUO U DUBAI PO NAŠE GRAĐANE! Oglasio se kapetan pred poletanje (VIDEO)
airsrbija.png
Politika"VUČIĆ VEĆ POSLAO 2 AVIONA PO SVOJE GRAĐANE, A MI SMO PREPUŠTENI SAMI SEBI" Očajna žena iz BiH zarobljena u Dubaiju: "Niko od naše vlasti o nama ne vodi računa"
Aleksandar Vučić.jpg
Politika"A, DA, VUČIĆ JE KRIV" Brnabić pravo u metu posle evakuacije iz Dubaija: Bravo za Srbiju i Er Srbiju! Ko beše kriv što Er Srbija postoji?
Ana Brnabić