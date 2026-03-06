VLADA I "ER SRBIJA" IZ DUBAIJA IZVUKLE JOŠ 262 PUTNIKA I 14 BEBA! Avion u 23.23 sleteo na aerodrom "Nikola Tesla": Briga o građanima na prvom mestu
U saradnji sa Vladom Republike Srbije, avion "Er Srbije" vratio je kući 262 putnika i 14 beba. Time su država i nacionalna avio kompanija pokazale da su im građani na prvom mestu.
Pre poletanja za Beograd kapetan aviona Peđa Plasković je rekao:
"Uskoro polećemo iz Dubaija odakle vraćamo naše građane Airbus-om A330 u saradnji sa Vladom Republike Srbije. Čast nam je da kao nacionalna kompanija budemo uvek tu da se nađemo našim građanima i Srbiji. Vidimo se po sletanju u Beograd".
Ranije večeras na aerodrom "Nikola Tesla" sleteo je i avion kompanije "Flaj Dubai" iz Dubaija.
U organizaciji Vlade Srbije i Ministarstva spoljnih poslova, avionom "Er Srbije" u sredu su iz Šarm el Šeika vraćeni državljani Srbije evakuisani iz Izraela.
Da podsetimo, svi državljani Srbije, ali i zemalja iz regiona, vratili su se u Beograd o trošku države i uz veliku pomoć i koordinaciju naših diplomatskih predstavništava iz zemalja Zaliva. Poređenja radi, nemačka vlada naplaćuje svojim građanima evakuaciju sa Bliskog istoka 500 evra po osobi.