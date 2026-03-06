Slušaj vest

Avion "Er Srbije" iz Dubaija sleteo je na beogradski aerodrom "Nikola Tesla" u 23.23.

U saradnji sa Vladom Republike Srbije, avion "Er Srbije" vratio je kući 262 putnika i 14 beba. Time su država i nacionalna avio kompanija pokazale da su im građani na prvom mestu.

Pre poletanja za Beograd kapetan aviona Peđa Plasković je rekao:

"Uskoro polećemo iz Dubaija odakle vraćamo naše građane Airbus-om A330 u saradnji sa Vladom Republike Srbije. Čast nam je da kao nacionalna kompanija budemo uvek tu da se nađemo našim građanima i Srbiji. Vidimo se po sletanju u Beograd".

Avion Er Srbije iz Dubaija vraća 262 putnika i 14 beba Izvor: Kurir

Ranije večeras na aerodrom "Nikola Tesla" sleteo je i avion kompanije "Flaj Dubai" iz Dubaija.

U organizaciji Vlade Srbije i Ministarstva spoljnih poslova, avionom "Er Srbije" u sredu su iz Šarm el Šeika vraćeni državljani Srbije evakuisani iz Izraela.