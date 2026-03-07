Slušaj vest

Ministarstvo spoljnih poslova, u koordinaciji sa Vladom Republike Srbije i nacionalnom avio-kompanijom „Er Srbija”, uspešno je organizovalo prvi specijalni let iz Dubaija, kojim je večeras na beogradski aerodrom „Nikola Tesla” bezbedno doputovala grupa naših državljana iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja broji 262 putnika i decu u pratnji roditelja.

Reč je o još jednom evakuacionom letu organizovanom za naše građane koji su se našli na području Bliskog istoka, a državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović i predstavnici Ministarstva rano jutros otputovali su u Ujedinjene Arapske Emirate kako bi koordinisali proces i pružili potrebnu pomoć našim građanima.

Po sletanju u Dubai, državni sekretar Jović istakao je da, po instrukciji predsednika Republike i Vlade Republike Srbije, Ministarstvo spoljnih poslova i naša nacionalna avio-kompanija „Er Srbija” nastavljaju sa evakuacijom naših državljana iz ratom zahvaćenih područja na Bliskom istoku.

„Čim su se otvorili bezbedni vazdušni koridori do Ujedinjenih Arapskih Emirata, naša nacionalna avio-kompanija 'Er Srbija' je među prvim kompanijama na svetu koja realizuje evakuacioni let. Do sada su letele samo domaće kompanije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata na ovoj liniji. Tim letovima su se već evakuisali naši građani, više stotina njih”, rekao je Jović.

Kako je naglasio, reč je o prvom evakuacionom letu u ratnoj zoni na Bliskom istoku.

„Mislim da će narednih dana biti još letova jer imamo veliko interesovanje naših državljana koji su se ovde zatekli u nevolji u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i susednim državama i potrudićemo se da u narednim danima svakog našeg državljanina koji ima potrebu i želju da se evakuiše iz ratom zahvaćenog područja prebacimo bezbedno u Srbiju”, istakao je Jović.

Državni sekretar je poručio da Ministarstvo spoljnih poslova u punom kapacitetu, sa našom nacionalnom avio-kompanijom, nastavlja danonoćni rad na evakuaciji naših državljana iz Bahreina, Kuvajta, Katara u narednim danima preko Rijada i iz Ujedinjenih Arapskih Emirata evakuacionim letovima za Beograd.