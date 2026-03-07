Slušaj vest

Bodrum je mesto gde se Egejsko more preliva u bezbroj nijansi plave, a beli objekti rasuti po brežuljcima stvaraju prizor kao sa razglednice. Miris borova i soli u vazduhu, blagi povetarac i uvale zaklonjene od vetra daju ovom delu Turske poseban karakter. Dani ovde protiču lagano – uz kupanje u kristalno čistoj vodi, šetnje uz obalu i večeri obojene zlatnim tonovima zalaska sunca. Bodrum nije samo destinacija, već doživljaj koji spaja prirodnu lepotu, eleganciju i atmosferu potpunog opuštanja.

Na sopstvenom poluostrvu u regiji Güvercinlik smešten je hotel La Blanche Island 5★ udaljen 17 km od aerodroma u Bodrumu i oko 26 km od centra grada. Otvoren 2014. godine, hotel se prostire na 82.000 m² i sastoji se od dve petospratne zgrade sa ukupno 518 elegantno uređenih soba. Gostima je na raspolaganju privatna peščano-šljunkovita plaža sa dokom ukupne dužine 1200 m, koja obuhvata tri zone – West Beach, East Beach i South Beach sa paviljonima. Ležaljke, suncobrani, peškiri, dušeci i bar na plaži dostupni su bez doplate, pružajući potpunu bezbrižnost tokom boravka. Sobe su moderno opremljene i sadrže centralnu klimu, SAT TV, telefon, sef, Wi-Fi, mini bar, set za kafu i čaj, fen, papuče, tepih, kao i balkon ili terasu, nudeći maksimalnu udobnost.





Hotel posluje u konceptu Ultra All Inclusive, koji podrazumeva bogat izbor jela u glavnom restoranu (doručak, kasni doručak, ručak sa dečijim menijem, večeru i ponoćnu užinu), užine i poslastice u određenim terminima, 9 à la carte restorana različitih kuhinja, 4 snack restorana, 15 barova, bar za decu, diskoteku i poslastičarnicu. U cenu su uključena lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, određena uvozna pića i topli napici u skladu sa hotelskim pravilima. Kompleks raspolaže sa dva otvorena bazena za odrasle, dečijim bazenom, zatvorenim bazenima za odrasle i decu, bazenom bez animacija i aqua parkom. Gostima su dostupni fitness centar, aerobik, vaterpolo, odbojka na pesku, košarka, tenis, stoni tenis, pikado i šah, dok večernji programi uključuju animacije, uživo muziku, diskoteku i žurke na plaži. Najmlađima su namenjeni mini klub, mini disko, dečiji bazeni i igralište, uz bogat animacioni program prilagođen njihovom uzrastu.

U okviru Spa centra gostima su na raspolaganju sauna, tursko kupatilo (hamam) i parno kupatilo – idealni za trenutke relaksacije.

La Blanche Island 5★ predstavlja siguran izbor za porodični odmor u Bodrumu, gde se prirodna lepota Egeja, bogati sadržaji i visok nivo usluge skladno dopunjuju.

