Dugogodišnji problem meštana Radenkovića i Noćaja konačno ide u istoriju! U Vladi Srbije u Beogradu potpisan je ugovor o finansiranju izgradnje i potpune rekonstrukcije puta Radenković–Noćaj, čime je otvoren put za pokretanje tendera i početak radova.

Reč je o projektu vrednom čak 292 miliona dinara bez PDV-a, koji će značajno unaprediti saobraćaj u ovom delu Mačve i Srema, ali i olakšati svakodnevni život meštanima.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović potvrdio je da je potpisivanjem ugovora projekat zvanično ušao u fazu realizacije.

– Upravo sam sa ministarkom Saškom Đuranović potpisao ugovor za izgradnju i rekonstrukciju puta Radenković–Noćaj. Krećemo u tendere i sve procedure. Ovo je ozbiljan posao vredan 292 miliona dinara, na koji su građani dugo čekali – rekao je Nedimović.

Kako je naveo, grad je završio kompletnu dokumentaciju i obezbedio sve potrebne dozvole, tako da sada nema prepreka za početak realizacije.

– Naš posao je bio da pripremimo sve administrativno i tehnički. To je završeno i sada možemo da kažemo – krećemo na posao – poručio je gradonačelnik.

RADOVI VEĆ NA LETO

Prema njegovim rečima, javna nabavka za izvođača radova biće raspisana u narednih deset do petnaest dana, dok bi čitava tenderska procedura trebalo da bude završena za dva do tri meseca.

– Imamo građevinsku dozvolu, obezbeđen novac i svu dokumentaciju. Potrebno je oko 45 dana da se sprovedu procedure, nakon čega očekujemo da tokom leta počnu radovi na terenu – objasnio je Nedimović.

NEĆE BITI SAMO PUT – STIŽE I VODOVOD

Gradonačelnik je najavio da će uz ovaj projekat Radenković dobiti i sistem vodosnabdevanja, koji će biti planiran kroz rebalans budžeta, čime bi selo moglo da se priključi na gradski vodovod.

– Nećemo graditi samo put. U planu je i kompletan sistem vodosnabdevanja za Radenković. Naš posao je da radimo i unapređujemo život ljudi – rekao je Nedimović.

U planu je i rekonstrukcija Ćuprije, odnosno veze između Ravni i Radenkovića, što će dodatno poboljšati saobraćajnu povezanost ovog kraja.

Izgradnja i rekonstrukcija puta Radenković–Noćaj trebalo bi da poveća bezbednost saobraćaja, skrati vreme putovanja i olakša svakodnevni život meštanima, ali i poljoprivrednicima i privrednicima koji ovu deonicu koriste kao važnu vezu sa Sremskom Mitrovicom i okolnim mestima.

