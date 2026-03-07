KREĆE NOVI PUT OD 292 MILIONA DINARA: Radenković i Noćaj dobijaju modernu saobraćajnicu, stiže i vodovod!
Dugogodišnji problem meštana Radenkovića i Noćaja konačno ide u istoriju! U Vladi Srbije u Beogradu potpisan je ugovor o finansiranju izgradnje i potpune rekonstrukcije puta Radenković–Noćaj, čime je otvoren put za pokretanje tendera i početak radova.
Reč je o projektu vrednom čak 292 miliona dinara bez PDV-a, koji će značajno unaprediti saobraćaj u ovom delu Mačve i Srema, ali i olakšati svakodnevni život meštanima.
Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović potvrdio je da je potpisivanjem ugovora projekat zvanično ušao u fazu realizacije.
– Upravo sam sa ministarkom Saškom Đuranović potpisao ugovor za izgradnju i rekonstrukciju puta Radenković–Noćaj. Krećemo u tendere i sve procedure. Ovo je ozbiljan posao vredan 292 miliona dinara, na koji su građani dugo čekali – rekao je Nedimović.
Kako je naveo, grad je završio kompletnu dokumentaciju i obezbedio sve potrebne dozvole, tako da sada nema prepreka za početak realizacije.
– Naš posao je bio da pripremimo sve administrativno i tehnički. To je završeno i sada možemo da kažemo – krećemo na posao – poručio je gradonačelnik.
RADOVI VEĆ NA LETO
Prema njegovim rečima, javna nabavka za izvođača radova biće raspisana u narednih deset do petnaest dana, dok bi čitava tenderska procedura trebalo da bude završena za dva do tri meseca.
– Imamo građevinsku dozvolu, obezbeđen novac i svu dokumentaciju. Potrebno je oko 45 dana da se sprovedu procedure, nakon čega očekujemo da tokom leta počnu radovi na terenu – objasnio je Nedimović.
NEĆE BITI SAMO PUT – STIŽE I VODOVOD
Gradonačelnik je najavio da će uz ovaj projekat Radenković dobiti i sistem vodosnabdevanja, koji će biti planiran kroz rebalans budžeta, čime bi selo moglo da se priključi na gradski vodovod.
– Nećemo graditi samo put. U planu je i kompletan sistem vodosnabdevanja za Radenković. Naš posao je da radimo i unapređujemo život ljudi – rekao je Nedimović.
U planu je i rekonstrukcija Ćuprije, odnosno veze između Ravni i Radenkovića, što će dodatno poboljšati saobraćajnu povezanost ovog kraja.
Izgradnja i rekonstrukcija puta Radenković–Noćaj trebalo bi da poveća bezbednost saobraćaja, skrati vreme putovanja i olakša svakodnevni život meštanima, ali i poljoprivrednicima i privrednicima koji ovu deonicu koriste kao važnu vezu sa Sremskom Mitrovicom i okolnim mestima.