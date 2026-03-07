Slušaj vest

Počasni konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić izjavio je da je tokom protekle noći bilo tri vazdušna napada zbog čega su građani morali da se sklone u zaštitne sobe ili skloništa i najavio da će od sutra krenuti izlazni letovi sa aerodroma u Tel Avivu i pozvao građane Srbije koji su još tamo da prate bezbednosna uputstva.

Ograničeni letovi iz Izraela, građani da prate uputstva

Aleksandar Nikolić, počasni konzul Srbije u Izraelu Foto: Kurir Televizija

Nikolić je naveo da će ti letovi biti ograničeni na do 50 putnika i do 25 humanitarnih slučajeva, koji će prvo biti odobreni na nadležnoj komisiji.

Ukazao je da je neophodno da svi građani, a među njima i državljani Srbije koji su još u Izraelu, besprekorno slušaju sva uputstva izraelske komande pozadine, jer jeu toj zemlji ratno stanje.

- Ne može da bude nikakve improvizacije. Uz to, neophodno je da prate uputstva našeg Ministarstva spoljnih poslova i Ambasade u Tel Avivu, koji su jedini nadležni za instrukcije - rekao je Nikolić za TV Prva.

Počasni konzul kaže i da je u Izraelu situacija na nebu apsolutno nepredvidiva.

- Izrael nije targetiran samo iz jednog pravca - naveo je on.

Nikolić je rekao da brigu stvara i to što da gotovo da nema dana da ne dođe do nekog prodora.

Rakete pogodile bolnicu

Prema njegovim rečima, tokom jučerašnjeg dana uglavnom su napadi bili na otvorenim prostorima, pa je moguće da su ti projektili propušteni.

- Ono što posebno brine jeste da su ostaci jedne PVO rakete pali i na zdravstveni centar odnosno bolnicu koja je centralna u samom Tel Avivu - rekao je Nikolić.

Prema njegovim rečima, ono što je donekle iznenađujuće, možda čak i protivrečno, jeste da je izraelska komanda počela od juče sa relaksiranjem mera restrikcija.

Novi izraelski vazdušni napadi na libansku prestonicu Bejrut Foto: Hassan Ammar/AP

- Mislim pre svega na činjenicu da je sada dozvoljen odlazak na radna mesta i ona koja nisu neophodna, pod uslovom da ta radna mesta poseduju standardizovane zaštitne sobe, zatim dozvoljeno je okupljanje građana do 50 i najvažnije od svega, od juče je ponovo otvoren izraelski centralni aerodrom u Tel Avivu - naveo je Nikolić.

Kako je precizirao, aerodrom je za sada otvoren isključivo za Izraelce koji su se zatekli u inostranstvu u trenutku izbijanja ovog rata, kako bi im se omogućio povratak.

Nikolić navodi da je do sada išao jedan let na sat vremena i da se onda povećalo na dva leta na sat vremena.