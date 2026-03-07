Slušaj vest

Eskalacija sukoba na Bliskom istoku poremetila je avio-saobraćaj i planove putnika širom sveta.

Turistički radnik Andrej Todorović i urednik vazduhoplovnog portala "Tango Siks" Petar Vojinović navode za RTS da je u ovakvim okolnostima najvažnija bezbednost putnika, kao i organizacija povratka onih koji su se već našli na rizičnim destinacijama.

Zbog zatvaranja vazdušnog prostora u više zemalja regiona otkazane su hiljade letova, a brojne avio-kompanije menjaju rute ili privremeno obustavljaju letove ka pojedinim destinacijama.

Pored toga, duže rute i rast cena goriva pokreću pitanje da li bi avionske karte mogle da poskupe i kako će se sve to odraziti na putnike koji već imaju kupljene karte ili turističke aranžmane.

Sinoć je Ministarstvo spoljnih poslova, u koordinaciji sa Vladom Republike Srbije i nacionalnom avio-kompanijom "Er Srbija", organizovalo prvi evakuacioni let iz Dubaija, kojim je na beogradski aerodrom "Nikola Tesla" bezbedno doputovala grupa srpskih državljana iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja broji 262 putnika, uključujući i decu u pratnji roditelja.

Todorović naglašava da je bezbednost putnika u ovom trenutku prioritet za sve u turističkoj industriji.

"Ono što je najvažnije u ovim trenucima jeste da je bezbednost putnika na prvom mestu. To se odnosi na sve učesnike u turističkoj industriji, uključujući avio-kompanije, turističke agencije i hotelska preduzeća", kaže Todorović.

Dodaje da je posebno važno da se putnici koji su već na nekoj od destinacija bezbedno vrate.

"Najvažnije je da se u ovom trenutku svi putnici koji se nalaze na nekoj od destinacija i čekaju eventualno svoj povratak za Beograd, da se to uradi na što bezbedniji i što pravilniji način, da ne bi došli do nekih eventualnih problema", ističe Todorović.

Vazdušni prostor pod rizikom - putnici u neizvesnosti

S druge strane, Vojinović upozorava da je situacija u regionu i dalje nestabilna i da se zatvaranja vazdušnog prostora dešavaju iznenada.

"Jutros nije bilo bezbedno. Dakle, jutros je zabeležen još jedan napad drona na aerodromu u Dubaiju", navodi Vojinović.

Prema njegovim rečima, podaci o letovima pokazuju da su pojedine avio-kompanije već izbegavale da uđu u vazdušni prostor Ujedinjenih Arapskih Emirata.

"Imamo podatke preko FlightRadara da je jutros nekoliko avio-kompanija izbegavalo ulazak u vazdušni prostor, što ukazuje da je vazdušni prostor Emirata bio zatvoren oko sat i po", objašnjava Vojinović.

Zbog takvih okolnosti, avio-kompanije se suočavaju sa veoma složenim zadatkom organizacije letova za povratak putnika.

"Sve te avio-kompanije imaju prilično nefer zadatak da organizuju te repatrijacione letove i to će i dalje biti veoma kompleksno, da se tako izrazim", kaže Vojinović.

Transfer putnici u avio-čvorištima Bliskog istoka

Kada je reč o putnicima koji su se zatekli u tranzitu, posebno u velikim avio-čvorištima na Bliskom istoku, Vojinović napominje da su zemlje poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara i Bahreina ipak među najorganizovanijima u takvim situacijama.

"Svi ljudi koji su se našli u kontekstu transfera u Emiratima, Kataru i Bahreinu su možda u najboljim zemljama da im se to dogodi", ističe Vojinović.

Ipak, dodaje da će povratak uobičajenom režimu saobraćaja potrajati.

"Ti transfer putnici su, dakle, nešto što će najverovatnije da se, pod navodnicima, ‘očisti’ u nekoliko dana. Veoma sporo. Dakle, danima će trajati", kaže Vojinović.

Prava putnika u slučaju više sile

Probleme trenutno imaju i putnici koji se nalaze na udaljenijim destinacijama, a do Srbije putuju preko bliskoistočnih avio-čvorišta.

Prema rečima Petra Vojinovića, u slučaju rata ili drugih okolnosti više sile avio-kompanije su po važećoj regulativi oslobođene obaveze isplate finansijske kompenzacije putnicima. Ipak, kako ističe, one i dalje imaju obavezu da putnicima obezbede smeštaj, hranu i da ih preusmere na druge letove.

Međutim, u trenutnim okolnostima to često nije moguće odmah organizovati, pa se putnici evidentiraju i čekaju prvu priliku da se letovi nastave.

Vojinović naglašava da je upravo to ključna razlika u odnosu na mirnodopske uslove — avio-kompanije u situaciji rata nisu u obavezi da isplaćuju kompenzaciju za štetu, poput propuštenih poslovnih prilika ili drugih troškova, na koje putnici inače mogu da polažu pravo.

Andrej Todorović, turistički radnik navodi za RTS da su turističke agencije u stalnoj komunikaciji sa putnicima i partnerima na destinacijama.

"Poslednjih nedelju dana sve kolege u agenciji dostupne su putnicima 24 časa dnevno", kaže Todorović.

Podseća da zakon predviđa da turističke agencije pokriju troškove putnika u prvim danima nakon problema sa povratkom.

"Mi po zakonu imamo zaista to pravo da prve tri, prve tri noći pokrijemo sve troškove koje putnik ima. A onda praktično, u slobodnom govoru, možemo da kažemo 'putnik ostaje sam sebi'. Ali to ne izgleda baš na destinaciji tako", objašnjava Todorović.

Ipak, dodaje da agencije u praksi pokušavaju da pomognu putnicima i nakon tog perioda.

Glavne letnje destinacije ostaju bezbedne

Kada je reč o budućim putovanjima, Todorović naglašava da su glavne letnje destinacije turista iz Srbije i dalje bezbedne.

"Proverio sam sve te destinacije koje su u fokusu državljana Srbije - Turska, Grčka, Španija, Italija - i sve se nalaze u zelenoj zoni", kaže Todorović.

Ipak, naglašava da se putovanja u zemlje Bliskog istoka trenutno ne preporučuju.

"Preporuka i našeg Ministarstva spoljnih poslova je da se u te zemlje ne putuje i svakako da mi putnicima to u ovom trenutku i govorimo", ističe Todorović.

On podseća i da su krize poput ove uvek veliki udar na turizam.

"Turistički sektor je vrlo ranjiv i ja moram da stanem na stranu turističkog... I uvek bude prvi na udaru", kaže Todorović.

Ipak, poručuje da putovanja ne treba odlagati kada za to nema bezbednosnih razloga.

"Imamo utisak da putovanja treba nastaviti - ona su lekovita i ne bi trebalo da bilo ko bude poljuljan da se odluči na odlazak na neke destinacije", zaključuje Todorović.