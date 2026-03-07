Mladenci iz Leskovca pravili svadbu u Beogradu, a gosti im zamerili hranu i muziku

Svadba bi trebalo da bude jedan od najlepših dana u životu. Ipak, mladencima iz okoline Niša, koji su se nedavno venčali, taj dan je umalo prerastao u pravi košmar.

Svađa među gostima prerasla je u ozbiljniji incident, pa je u jednom trenutku postojala mogućnost da se slavlje prekine.

Sve je, međutim, počelo u najboljem redu. Mladenci su mesecima pripremali svadbu i s nestrpljenjem čekali veliki dan.

Mlada je blistala u beloj venčanici sa dugim velom, dok je mladoženja bio elegantan, baš kako i priliči tom svečanom trenutku.

Mladenci su mesecima pripremali svadbu. Foto: Shutterstock

Ispoštovani su svi svadbeni običaji - odlazak po mladu i simbolična "kupovina", zatim crkveno venčanje, a potom i građansko venčanje pred matičarem u restoranu.

"Da", izgovorili su mladenci glasno i odlučno, što je ispraćeno gromoglasnim aplauzom oko 250 zvanica.

Porodica i prijatelji bili su odlično raspoloženi, a veselje je dostiglo vrhunac kada je muzika počela da svira.

Jelo se, pilo i pevalo.

Među najveselijima bila je mladina kuma. U upečatljivoj crvenoj haljini, obilazila je stolove, nazdravljala gostima i širila dobro raspoloženje.

Njeno prijateljsko ponašanje, međutim, mladoženjin prijatelj očigledno je pogrešno protumačio. Počeo je da je prati gde god da krene i uporno je pozivao na ples.

Kuma je u početku pokušavala da mu na ljubazan način stavi do znanja da nije zainteresovana. Kako to nije dalo rezultat, u jednom trenutku mu je jasno rekla da je ostavi na miru.

Navalentni gost se potom vratio za sto i nastavio da pije.

Nedugo zatim, već vidno pripit, uzeo je mikrofon od pevačice i obratio se svima u sali:

"Samo da pozdravim mladence... A najviše pozdravljam - kumu! Kumo, bezveze se ponašaš, ne znam šta ti to znači, ali nije u redu... Ajde da se ne svađamo! Dođi ovamo da se pomirimo", govorio je pijanim glasom.

Kuma je pocrvenela od neprijatnosti. Vidno postiđena, ostala je na mestu, ne znajući kako da reaguje.

Pijani gost je uzeo mikrofon i prostački dozivao kumu. Foto: Shutterstock

Mladoženjin kum, koji je od ranije poznavao ovog gosta, pokušao je da smiri situaciju. Prišao mu je, prijateljski ga zagrlio i nešto mu šapnuo.

Međutim, očekivana reakcija je izostala.

Pijani gost je iznenada odgurnuo kuma toliko snažno da je ovaj praktično pao na jedan od stolova. Čaše, tanjiri i escajg su se u trenutku sručili na pod.

Gosti koji su sedeli za tim stolom bili su poliveni pićem, ali su odmah skočili da pomognu mladiću da ustane.

Revoltiran, on je potom nasrnuo na gosta koji je i dalje držao mikrofon. Počelo je guranje, a sukob je pretio da preraste u ozbiljnu tuču.

Srećom, nekoliko muškaraca je brzo pritrčalo i razdvojilo ih.

Mlada je u tom trenutku bila potpuno zbunjena i vidno razočarana zbog neočekivanog incidenta, dok je mladoženja bio besan.

Prišao je gostu koji je započeo ceo sukob i, crven u licu, izgrdio ga pred svima.

Nakon toga, revoltiran, gost je napustio svadbu.