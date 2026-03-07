Slušaj vest

Er Srbija obavestila je javnost da je naredni evakuacioni let koji nacionalna avio-kompanija organizuje u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova i Vladom Republike Srbije predviđen za nedelju, 8. marta, iz Dubaija sa međunarodnog aerodroma Al Maktoum (DWC), avionom erbas A330-200, koji prima 260 putnika.

Za ponedeljak, 9. mart, planirana su dva repatrijaciona leta iz Rijada sa međunarodnog aerodroma King Khalid (RUH), koja su namenjena za evakuaciju naših državljana iz Saudijske Arabije, kao i naših državljana koji se nalaze u Kuvajtu, Kataru i Bahreinu.

Ovi planirani letovi biće realizovani avionima erbas A320, koji primaju po 180 putnika. U toku su sve pripreme za realizaciju pomenutih repatrijacionih letova, uključujući pribavljanje neophodnih dozvola, uz konstantno praćenje bezbednosnih procena za prelet i sletanje na teritoriju UAE i Saudijske Arabije.

- Er Srbija poziva sve državljane Republike Srbije koji žele da se prijave za navedene evakuacione letove da se, radi dobijanja svih relevantnih informacija o procedurama prijave i redovima letanja, obrate najbližim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije - navodi se u saopštenju i dodaje:

- U novonastalim okolnostima povećanih bezbednosnih rizika, Er Srbija će nastaviti da u saradnji sa nadležnim institucijama Republike Srbije organizuje povratak naših građana u Srbiju, kao i da preduzima sve neophodne mere radi očuvanja njihove sigurnosti, što predstavlja apsolutni prioritet Republike Srbije i njene avio-kompanije.

