Moderna vremena donela su nam luksuz da iz fotelje kupujemo gotovo sve - od tehnike i odeće, do namirnica za ručak.

Prodaja hrane putem interneta odavno je postala naša svakodnevica, ali zanimljivo je da u poslednje vreme onlajn možete naručiti i domaće pecivo i pekarske proizvode.

Domaćice i mali proizvođači sve češće koriste platforme poput mreže X kako bi stigli do kupaca, a jedna takva objava izazvala je veliko interesovanje.

Žena koja se bavi izradom domaćih pita i bureka objavila je detaljan cenovnik uz ključnu pogodnost koja uvek privuče pažnju - dostava je potpuno besplatna!

Od bureka do posnih specijaliteta

Veliki izbor pita i bureka. Foto: Vedad Ceric / Alamy / Profimedia

Prema objavljenom cenovniku, ljubitelji tradicionalnog doručka mogu dobiti kilogram bureka sa sirom za 600 dinara, dok je onaj sa mesom nešto skuplji i košta 700 dinara.

Pite sa krompirom ili prazilukom prodaju se po ceni od 750 dinara, dok varijanta sa spanaćem i sirom dostiže 800 dinara po kilogramu.

Posebno je interesantna ponuda za one koji poste. Izbor posnih pita je ogroman, a cene se kreću od 750 dinara (pita sa paradajzom) do čak 900 dinara za pitu sa šampinjonima.

Za ljubitelje kiselog kupusa, kilogram pite sa ovim zimskim specijalitetom košta 850 dinara.

Pita sa Nutelom rekorder po ceni Kada je reč o slatkom programu, cene variraju u zavisnosti od punjenja. Dok se klasične pite sa jabukama ili višnjama mogu kupiti za 800 dinara, ljubitelji modernijih ukusa moraće da izdvoje ozbiljniju sumu.

Na prodaju su i slatke pite Foto: Profimedia

Pita sa kremom košta okruglo 1.000 dinara, dok apsolutni rekord drži pita sa Nutelom, čija cena iznosi čak 1.500 dinara po kilogramu.

Interesantno je da je originalna turska baklava značajno jeftinija od "nutele" i košta 1.000 dinara.

Ni ljubitelji kiflica nisu zaboravljeni. Kilogram onih sa sirom košta 600 dinara, dok su najskuplje kiflice u kombinaciji sir-šunka koje staju 800 dinara.

Cenovnik koji je zapalio mreže:

