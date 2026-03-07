Slušaj vest

- Hvala predsedniku Srbije što je podržao i javno stao iza ideje o usvajanju Zakona roditelj-negovatelj. Za mnoge porodice ovaj zakon nije samo propis, on znači priznanje borbe, truda i ljubavi koju roditelji svakodnevno ulažu brinući o svojoj deci. Kao resorni ministar boriću se da Zakon što pre bude usvojen - istakla je ministarka.

Podsećamo, predsednik Vučić je danas tokom predstavljanja plana Srbija 2030 govorio o Zakonu roditelj-negovatelj.

- Iako znamo da će biti brojnih i ogromnih zloupotreba, ali zbog onih divnih ljudi koji se bore za svoju decu, a ne mogu da rade ništa drugo, zato prihvatamo ovo. Dakle, to pravo može da ostvari jedan roditelj deteta u teškom zdravstenom stanju, koji živi sa detetom i nije stalno zaposlen. Taj roditelj dobijaće mesečnu naknadu od 65.000 dinara, plus uplatu doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, kako bi se obezbedio puni radni staž. To znači dakle da država izdvaja 100.000 dinara po osobi mesečno. Na državi je da preko raznih komisijskih sistema pokuša da dođe do toga da ne bude zloupotreba - rekao je on i pozdravljen aplauzom.

