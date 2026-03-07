Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će ukupno biti potrošeno oko 220 miliona evra na 75 projekata u obrazovanju i istakao da je, kad je reč o oblasti prosvete, od presudnog značaja je dualno obrazovanje.

- Za mene od presudnog značaja je dualno obrazovanje, govoriću sada i o radnoj snazi, o problemima sa kojima se suočavamo i o sistemu koji je primenio Kazahstan te vas molim da razmotrite to - rekao je Vučić obraćajući se predsedniku Vlade tokompredstavljanja strategije "Srbije 2030".

Naveo je primere i rezultate Kazahstana, Uzbekistana i nekih drugih zemalja koje rastu neverovatnom brzinom u odnosu na sve u Evropi.

- Samo da imate u vidu, poštovani predsedniče Vlade, da su nam rezultati loši. I kreću se ka još gorem. Zato što je jednom trebalo progutati žabu, a ne da je žvaćemo sve vreme, zato što se plašimo reakcije te vas molim da se dodatno angažujete i da pokažete da možemo da napravimo napredak u dualnom obrazovanju - istakao je Vučić.

Naveo je da je, što se tiče kazahstanskog modela, pre svega reč o saradnji sa inostranim univerzitetima.

- Od dovođenja njihovih kampusa do saradnje kroz dualno obrazovanje i u poslednjim godinama studija sa obavezom povratka u našu zemlju, slanja u inostranstvo, do kupovine franšiza od strane države na različite načine i mi imamo dobar memorandum sa njima i možemo i kroz veštačku inteligenciju da uradimo sve što je moguće kako bismo razgovarali i dovodili nove tehnologije - rekao je Vučić.

Ukazao je da su ranije neki zato skočili, zbog svojih ličnih privilegija, na ideju da se ovde dovedu i Louis iz Rima i Bočoni iz Milana i najpoznatiji pariski univerziteti.

- Jer bismo mi bili spremni da subvencionišemo da ljudi duplo manje plate to tamo, a da nam deca ostanu ovde. I svaki bi građanin bio srećan da ne mora dete da šalje na ta mesta, e tad je revolucija krenula. Zašto? Dirnuli ste u osinje gnezdo. Dirnuli ste u neradnička prava onih koji prava zahtevaju samo tako što će plata da im bude veća, a da konkurencija ne postoji i da se nikada ništa u Srbiji ne promeni - rekao je Vučić.