Evropa i Srbija ovih dana su gotovo u potpunosti pod uticajem anticklona i snažnog polja visokog vazdušnog pritiska, a nad zapadnim Mediteranom razvijo se sistem koji će doneti promenu jugu Srbije. Aktivni ciklon formiran između Pirinejskog poluostrva i severa Afrike pokreće snažnu rotaciju vetrova i povlači tople vazdušne mase iz Sahare ka Mediteranu, našem području i centralnoj Evropi, upozorava meteorolog Đorđe Đurić.

Ove struje donose ne samo topliji i vlažniji vazduh nakon prelaska preko Mediterana, već i veliku količinu saharske prašine. Vetar na većim visinama podiže fine čestice iz pustinje i prenosi ih daleko na sever, čak do Skandinavije, zbog čega će nebo na mnogim mestima imati zamućen i blago žućkast izgled.

Foto: Kurir

Ne radi se o klasičnom pesku, navodi Đurić, već o veoma sitnim česticama. Upravo te čestice imaju važnu ulogu u formiranju padavina, jer deluju kao jezgra kondenzacije oko kojih se okuplja vodena para i formiraju kišne kapi.

- Zbog kombinacije saharske prašine, toplog vazduha i ciklonalne aktivnosti, u nedelju na jugu Srbije biće promenljivo i nestabilno vreme, uz kišu i pljuskove. Severnije padavine neće dospeti, pa će u ostatku Srbije ostati suvo, na severu i vedro. Temperature će i dalje ostati iznad proseka za ovo doba godine, sa vrednostima bližim aprilskim nego martovskim - ističe Đurić.

Danas se očekuje i pojačanje jugoistočnog vetra.

S obzirom na to da će naše područje narednih dana biti između snažnog anticklona sa istoka Evrope i ciklona sa zapada Mediterana, biće vrlo vetrovito, a jugoistočni vetar u košavskom području imaće olujne udare, na jugu Banata i u donjem delu Podunavlju i do 100 km/h.