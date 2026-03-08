Slušaj vest

Ministarstvo prosvetepo prvi put u Kalendar takmičenja i smotri učenika uvrstilo je takmičenje iz predmeta Digitalni svet, pod nazivom "Digitalni svet u mojim rukama - velika digitalna avantura".

Ove školske godine prvi put u znanju iz predmeta "Digitalni svet" takmičiće se učenici četvrtog razreda osnovnih škola, najavljeno je danas u Centru za robotiku i veštačku inteligenciju u obrazovanju pri Fakultetu za obrazovanje učitelja i vaspitača.

- Uvođenjem digitalnih tehnologija u obrazovni sistem Republike Srbije i odgovornom upotrebom podižemo kvalitet digitalnih kompetencija učenika i omogućavamo njihovu konkurentnosti na tržištu rada. Digitalni svet, kao obavezan školski predmet u obrazovni sistem uveden je od školske 2020/2021 u okviru prvog ciklusa osnovnog obrazovanja. Opšti cilj nastave i učenja predmeta Digitalni svet je razvoj digitalnih kompetencija, znanja i veština učenika kako bi im se omogućilo da bezbedno i mudro koriste digitalne uređaje za učenje, komunikaciju, saradnju i razvoj algoritamskog mišljenja - rekao je državni sekretar u Ministarstvu prosvete Borko Petrović.

Foto: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Petrović je poželeo učenicima na predstojećem takmičenju uspeh, istakavši da je uveren da će na svim nivoima takmičenja učenici pokazati zavidna znanja i veštine, koje su stekli uz pomoć svojih nastavnika iz tri nastavne oblasti - digitalno društvo, bezbedno korišćenje digitalnih uređaja i algoritamski način razmišljanja.

On je zahvalio organizatorima takmičenja - Fakultetu za obrazovanje učitelja i vaspitača Univerziteta u Beogradu, Društvu za informatiku Srbije, kao i ostalima koji su učestvuju u organizaciji takmičenja.

Prof. dr Danimir Mandić, dekan Fakulteta za obrazovanje učitelja i vaspitača, Univerziteta u Beogradu pozvao je sve učenike i nastavnike da se prijave za takmičenje u periodu od 10. do 20. marta 2026. godine, a da će takmičenje biti održano 25. marta 2026.godine.

Mandić je istakao da se u okviru ovog Centra, u okviru programa "Digitalne kompetencije učitelja i nastavnika u savremenom obrazovanju", učitelji i nastavnici kroz obuke i predavanja usavršavaju i unapređuju svoja znanja koristeći digitalne alate i veštačku inteligenciju.