Mladići koji su želeli da ostanu anonimni u emisiji "To je život", podelili su svoje priče o najtežim oblicima zavisnosti: narkomaniji, kocki i alkoholizmu. Mladić koji se trenutno nalazi na lečenju od kocke u udruženju "Preobraženje", bio je zavisnik čitavih šest godina.

Prvi put je došao u kazino sa svojih 11 godina, dok je svoju priču ispričao tek sa 25, dok je bio na odvikavanju.

- Bio sam dužan 24.500 evra. Niotkuda mi dolazi poziv na kafu i dobijam ponudu da ubijem čoveka za 25.000. Bilo je jako teško da se odbijem.

Imao je samo 11 godina kada je privi put imao dodira sa slot mašinom.

- Svoj 18. rođendan sam dočekao u kazinu. Rano sam počeo da radim i rano sam počeo i da kockam. Aparati i ruleti su bili dozvoljeni za maloletne. Od tada nikada nisam prestao, a ovo je prvi put da se ja odvikavam.

Kako kaže, novac nije podizao ukoliko ne dobije milion. Samo je gledao veće cifre, ili milion ili ništa:

- Jednom sam dobio pet miliona i tada je moglo da se diše, ali je to trajalo jako kratko, čitavih dve nedelje. Tri miliona sam jednom izgubio kroz pola sata. Najveći problem kockara je što više ne oseća ni nervozu, već počinje da tone u sebe. Na dve trećine izgubljenog on kuje planove gde da nađe još novca.

Kaže da je poslednji put ušao u kockarnicu pre mesec i po dana pre nego što se odlučio za odvikavanje:

- Sebi sam tada rekao: "Ovo je poslednja šansa, poslednja glupost". Da sam tada dobio novac, nikada ne bih došao na odvikavanje. Nisam ni sam bio svestan da sam za mesec dana prokockao 25.000 evra.

- I dalje imam mnogo veliki strah - ispričao je ovaj, sada bivši kockar.

Prodavac narkotika

Bivši "diler narkotika" ispričao je da se ovom poslu okrenuo zbog nedostatka novca:

- Nisam imao novca za izlaske, za marihuane, za sve ono što je potrebno za takav život. Upoznao sam se sa čovekom koji me je uveo dublje u posao. Tada je krenuo moj raskošni život: devojke, kola, ludilo. Tu nema sreće.

U tom momentu, sagovornik kaže da je imao samo 18 godina.

- Ni malo nisam strahovao da li će me neko ubiti, uhapsiti. Tri puta sam hapšen bio i osuđivan. Samo mi je bilo u glavi da me neko ne odruka i to je najveći problem nas zavisnika. Nije me zanimalo da li otac, brat i majka strahuju. Najveći problem je taj egoizam - govorio je i objasnio:

- Ljudi misle da postoje lake i teške droge. Ali to nije tako. Laka droga ne izaziva tu psihičku zavisnost ali psihičku zavisnost može da napravi tako da ljudi upadnu u psihoze. Danas su oni na lekovima.

