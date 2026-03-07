Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski oglasila se iz sela Donja Kravarica da još jednom pozdravi najavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će biti usvojen Zakon roditelj-negovatelj.

"Divna vest koja je obradovala mnoge građane Srbije, a pre svega roditelje i decu. Predsednik Vučić podržao je usvajanje Zakona roditelj–negovatelj, na čemu sam iskreno zahvalna. Zajedničkim zalaganjem brinemo o ljudima i gradimo Srbiju po meri porodice", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski na Instagramu.

"Javljam se iz jednog lepog sela kod Lučana, Donja Kravarica, sa još lepšim vestima. Naime, predsednik Republike Srbije danas je javno dao podršku inicijativi da u 2026. godini usvojimo Zakon roditelj-negovatelj. Kao resorni ministar staraću se da zajedno sa ostalim članovima Radne grupe što pre obavimo neophodnu proceduru, pripremimo konačnu verziju nacrta zakona koji će biti mnogo više od propisa. On će značiti podršku za one roditelje čija su deca korisnici uvećane tuđe nege i pomoći, koji imaju smetnje u razvoju i gde je neophodno da oni kao roditelji budu uz njih 24 sata", kaže ministarka i dodaje:

"Hoću da znaju da nisu sami, da država brine o njima, da će država nastojati da, bez obzira što živimo u teškim vremenima, pruži svu podršku kako bi osnažila upravo takve porodice, dala im sigurnost, finansijsku stabilnost i omogućila izvesnost za sve te roditelje, koji će uz mesečnu naknadu, imati i uplatu doprinosa kako bi ostvarili pravo na penziju, odnosno kako bi imali u potpunosti radni staž kao što imaju ona lica koja imaju radni odnos".

Srbija grli sve porodice, Srbija brine o ljudima i Srbija će se truditi da bude zemlja po meri porodice, navodi ministarka i dodaje: