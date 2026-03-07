Slušaj vest

Svi koji uživaju u suncu imaće razloga za osmeh, jer će u narednih desetak dana temperature u celoj Srbiji i Beogradu biti između 15 i 20 stepeni. Ipak, meteorolog Ivan Ristić otkriva kakvo nas vreme očekuje u narednom periodu, a ako ste mislili da smo završili sa zimom – grdno se varate!

Iako su trenutne temperature vazduha prave prolećne, spremite se za obrte u atmosferi, od jake košave koja kreće tačno sutra, za Dan žena, preko snega koji nam preti u aprilu, sve do paklenog leta.

Ristić otkriva da je glavni "krivac" za toplotni talas koji nas je zadesio zapravo moćni afrički anticiklon. Zbog ovog fenomena, zima je doslovno kapitulirala.

- "Baba Marta" kao da spava pod uticajem ovog afričkog anticiklona. Toplotna kupola zahvatila je veći deo Evrope i zbog te nevidljive kupole, koja nam donosi vreo vazduh sa juga, svuda na kontinentu je trenutno neobično toplo za ovo doba godine – kaže Ristić.

Stiže olujna košava za 8. mart

Prema njegovoj vremenskoj prognozi, svi koji uživaju u suncu imaće razloga za osmeh, ali Ristić upozorava da se ne opuštamo previše zbog hladnih jutara.

- Jutra će biti hladna sa temperaturom vazduha između nule i 5 do 7 stepeni, tako da je neophodno slojevito oblačenje - savetuje meteorolog.

košava Foto: Shutterstock

Međutim, idilično toplo vreme pokvariće jak vetar.

- U nedelju počinje košava, baš za 8. mart. Pogotovo u ponedeljak, 9. marta, biće jaka - izjavio je Ristić.

Napominje da će vetar duvati tri do četiri dana i da će zbog toga delovati da je hladnije, iako će temperature ostati oko 15 stepeni. Slabljenje jakog vetra se očekuje u sredu do četvrtka sledeće nedelje.

Zaboravite na mart, ali očekujte sneg u aprilu

Ristić kaže da trenutno imamo aprilske temperature i da ne vidi zahlađenje u martu. On dodaje da se u drugoj polovini marta očekuje slabljenje anticiklona, što će doneti više oblaka i povremenu kišu, ali bez drastičnog pada temperature.

I taman kada budemo pomislili da je zima gotova, čeka nas potencijalni šok obrt.

- Ja se više plašim zbog aprilskog snega nego martovskog. Vremenske prilike su postale nepredvidive i u zadnjih pet godina imali smo stalno sneg u aprilu. Nekoliko puta je sneg pao oko 5. ili 6. aprila, a može da se desi i oko 20. aprila. Dakle, april je za sada rizičan što se tiče snega - kaže Ristić.

paklene vrućine Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Spremite se za pakleno leto i 40 stepeni

Kada pregrmimo hirovito proleće koje će biti toplije od proseka za 0,5 do 1 stepen, čeka nas vreo šok jer slede ozbiljne letnje vrućine! Naime, dugoročne prognoze ukazuju da ćemo narednih meseci biti stalno u toplom sektoru zbog čega je neminovno da i leto bude izuzetno toplo.

- Oko 24. jula obično temperature budu oko 40 stepeni. To ne možemo da izbegnemo - tvrdi Ristić.

Prema njegovim rečima, najtopliji periodi leta, odnosno najjači toplotni talasi biće tokom treće dekade juna i treće dekada jula.