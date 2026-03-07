Slušaj vest

U osetljivom trenutku, na liniji razdvajanja Izraela i Libana, takozvanoj plavoj liniji trenutno je 169 srpskih vojnika. Posle napada na sedište ganskog mirovnog bataljona i tenzija u regionu, važna je informacija da su svi naši vojnici dobro i da su bezbedni.

Sedište mirovnog bataljona Ujedinjenih nacija iz Gane bilo je meta raketnog napada u južnom Libanu. Tri osobe su lakše povređene, a jedna je završila u bolnici. Nije saopšteno ko je ispalio rakete na tu bazu. U saopštenju UNIFIL-a navodi se da napad na mirovni bataljon predstavlja teško kršenje međunarodnog ratnog prava. Srpski vojnici koji su deo mirovne misije u Libanu nisu bili ugroženi.

Foto: Printscreen/RTS

169 srpskih vojnika su bezbedni

U osetljivom trenutku, na liniji razdvajanja Izraela i Libana, takozvanoj plavoj liniji trenutno je 169 srpskih vojnika. Posle napada na sedište ganskog mirovnog bataljona i tenzija u regionu, važna je informacija da su svi naši vojnici dobro i da su bezbedni.

Potpukovnik Bojan Pljevaljčić iz Srpskog kontigenta u misiji UNIFIL u izjavi za RTS rekao je da srpski vojnici "nastavljaju da izvršavaju dodeljene zadatke u skladu sa procenom bezbednosne situacije".

Foto: Printscreen/RTS

"Sredstva i oprema koje koristimo tokom našeg angažovanja su novi i sa visokim stepenom zaštite", istakao je potpukovnik Pljevaljčić, ali i da je "moral naših pripadnika na vrlo visokom nivou" kao i da su "u stalnom kontaktu sa članovima svojih porodica“.

Deo misije UNIFIL-a, srpski vojnici su od 2010. godine. Njihovo angažovanje prilagođeno je okolnostima.

Povlačenje nije u planu

"Za svaku situaciju u ovakvim uslovima postoje propisane procedure. Tako i u misijama Ujedinjenih nacija. U skladu sa procenom bezbednosne situacije podignute su mere bezbednosti u misiji, a zaštita života i zdravlja ljudi je najviši prioritet. Tokom trajanja razmene vatre ljudstvo se sklanja u skloništa i koristi zaštitnu opremu. U tom periodu patrole se ne upućuju u prostor", objasnio je potpukovnik Pljevaljčić.

Foto: Printscreen/RTS

Trenutno nije u planu da se povlače iz baza niti iz Libana.

Potpukovnik Pljevaljčić kaže da se "kontigent Vojske Srbije u misiji UNIFIL angažuje u sastavu španskog kontigenta u sektoru istok i italijanskog kontigenta u sektoru zapad".

Misija UN u Libanu pola veka

Tehničkim sporazumom sa tim zemljama partnerima, objašnjava, predviđeno je da povlačenje pojedinih kontigenata ili misije u celini podrazumeva i povlačenje pripadnika Vojske Srbije koji su u njihovom sastavu, u skladu sa razrađenim planom.

"Za sada nije u planu aktiviranje planske evakuacije, mi planiramo i izvršavamo zadatke u skladu sa bezbednosnom situacijom", dodao je potpukovnik.