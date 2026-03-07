Slušaj vest

Anđela Unković (43) je rođena kao zdrava beba, ali je jedan trenutak u drugoj godini života, kada ju je otac iznenada ispustio sa ljuljaške, odredio njenu sudbinu. Povreda glave i kičme otvorila je put decenijama patnje, fizičkog ograničenja i, nažalost, neshvatanja onih koji su joj trebali biti najveći oslonac.

Tek 2013. godine, nakon godina lutanja i tretmana koji nisu davali rezultate, prof. dr Marina Svetel postavila je pravu dijagnozu: generalizovana distonija. Do tada, Anđela se borila sa kolicima, nepokretnošću i osudom okoline. Uz nadljudske napore svoje majke, koja joj je pomerala ruke i noge bodreći je rečima "ti to možeš, voli te tvoja majka", Anđela je uspevala da povrati delove pokretljivosti, ali je to uvek bilo kratkog daha.

Danas, Anđela se kreće uz pomoć štapa, ali kontrola nad telom polako nestaje.

- U poslednje vreme nemam kontrolu nad svojim telom, tako da padam. Bolovi su intenzivni, ruke trnu, ispuštam predmete. Ne mogu sama ni čašu vode da popijem, treba mi pomoć - priča Anđela o svojoj svakodnevici za Telegraf.rs.

Foto: Humanitarna fondacija Pokreni život

Prošla torturu od strane porodice

Njena borba nije bila samo medicinska. Dok se borila sa sopstvenim telom, Anđela je trpela i surovost onih koji su trebali da je štite. Ismevanje okoline bilo je praćeno teškim porodičnim nasiljem od strane oca i starijeg brata. Sa 25 godina završila je u Hitnoj pomoći sa polomljenim rebrima i podlivima nakon što ju je otac pretukao. Ponižavanja su bila svakodnevna, a brat joj nikada nije pružio ruku podrške niti je pomazio po glavi.

- Moјe stanje se pogoršavalo što zbog ismevanja okoline, tako i porodičnog nasilja nad mnom od strane mog i stariјeg brata koјi su me konstantno tukli. Otac me јe pretukao "dobro" kada sam imala 25 godina, završila sam u Hitnoј pomoći. Bila su mi slomljena dva rebra, lice crno od udaraca. Nazivao me јe pogrdnim imenima poput: maјmun, gluvalj, budala... Brat јe bežao od mene i niјe me nikada pomazio po glavi... Tukao me јe i on, šamarao... Ne mogu normalno da se krećem bez pomagala. Teško... - ispričala je.

Danas, Anđela brine o svojoj nepokretnoj i dementnoj majci. One su jedna drugoj sve što imaju, dok je ostatak rodbine odavno odbacio. Njen jedini prozor u svet su društvene mreže i poruke sa ono malo prijatelja koji su ostali uz nju.

Nada za Anđelu nosi ime prof. dr Atila Jilmaz, svetski stručnjak iz Turske kojeg je preporučila prof. dr Nataša Dragašević Mišković. Rešenje je DBS (Deep Brain Stimulation) - operacija ugradnje moždanog pejsmejkera.

Foto: Humanitarna fondacija Pokreni život

Šta podrazumeva operacija?

Složen zahvat : Bušenje lobanje radi postavljanja elektroda i ugradnja generatora u grudni deo.

: Bušenje lobanje radi postavljanja elektroda i ugradnja generatora u grudni deo. Budno stanje : Pacijent mora biti svestan tokom celog postupka kako bi se pratila reakcija mozga.

: Pacijent mora biti svestan tokom celog postupka kako bi se pratila reakcija mozga. Precizna dijagnostika : MRI i analize krvi koje u Srbiji nisu mogle biti izvedene na taj način.

: MRI i analize krvi koje u Srbiji nisu mogle biti izvedene na taj način. Oporavak: Mesec dana bolničkog lečenja i prilagođavanja uređaja.

Cena Anđeline slobode je 35.000 evra (30.000 za samu operaciju u privatnoj bolnici i 5.000 za prateće troškove). Za nekoga ko živi u izolaciji i bolu, to je nedostižna cifra, ali za ujedinjenu javnost, to je cilj koji se može ostvariti.

Na pitanje šta bi prvo uradila kada bi operacija uspela, Anđela odgovara skromnošću koja slama srce.

- Želim novi život bez bolova i tremora. Želim da skuvam ručak, namestim krevet, operem sudove i pomognem majci oko oblačenja. To bi za mene bio novi početak - zaključila je Anđela-

Anđela čeka ovu operaciju tri godine. Vreme ističe, a njeno telo polako otkazuje poslušnost. Na nama je da pokažemo da svet nije tako surovo mesto kakvim su ga njeni najbliži učinili i da joj pomognemo da konačno prohoda bez straha.

Kako možete da pomognete Anđeli?

SMS: 402 na 3800

Uplatom na dinarski račun: 160-6000001765056-14

Uplatom na devizni račun: 160-6000001744936-40

IBAN: RS35160600000174493640

SWIFT/BIC: DBDBRSBG