"Jutro hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, lokalno se očekuje i slab mraz na 2 m visine, a po kotlinama i rečnim dolinama i sa kratkotrajnom maglom" - najavljuje u novoj vremenskoh prognozi Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

U toku dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu Srbije uz nešto više oblačnosti moguća je retka pojava kratkotrajne kiše.

Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, istočni i jugoistočni, uveče i noću u pojačanju i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od -1 do 6 °C, a najviša od 15 do 19 °C.

Foto: RHMZ

Vreme narednih dana

Narednih dana jutra hladna, ponegde uz mraz, a tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme za ovaj period godine sa najvišom temperaturom u većini mesta od 15 do 19 °S.

Uz dnevni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije moguća je retka pojava kratkotrajne kiše, a u drugom delu nedelje na severu i zapadu prolazno umereno naoblačenje.