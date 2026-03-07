Slušaj vest

U svetu gde većina na igre na sreću gleda sa podozrenjem, verujući da su premije rezervisane za "nekog drugog", priča Dejana Markova koji je na srećki osvojio glavnu nagradu dolazi kao vedri demanti učmaloj svakodnevici.

Sve je počelo 2015. godine, sasvim obično, na trafici u malom mestu Južnobanatskog okruga.

- Te 2015. godine je bila srećka "Greb greb" Državne lutrije Srbije i kupio sam je u jednom malom mestu, Banatskom Karlovcu. Iznenadio se kada sam video da je to glavni dobitak, premija - priseća se Dejan tog trenutka koji mu je promenio životni pravac za Telegraf.rs.

Ipak, za njega to nije bio puki grom iz vedra neba, već rezultat upornosti koju mnogi njegovi sugrađani nisu razumeli.

- Mnogi su mi pričali: ’Ma nema šanse, nema tu dobitka, to je nemoguće, što se time baviš, bezveze trošiš i novac i vreme’, ali rizik... - dodao je.

Foto: Facebook

Taj rizik se isplatio u vidu sedam miliona dinara. Dobitak je zapravo proizašao iz prethodne, manje nagrade koju je odlučio da "obrne".

- I dan ranije sam isto kupovao, pa sam taj dobitak od dan ranije otišao, zamenio i dobio tu veliku premiju - objašnjava on.

Prvi impulsi nakon dobitka bili su očekivano mladalački i slavljenički. Prva kupljena stvar bio je tablet, a zatim je usledilo nezaboravno veče u Vršcu.

- Bio je izlazak sa društvom, nas desetak, u Vršcu je pevala Dara Bubamara. Bukvalno je vredelo svih para, ostali smo celu noć, do rano ujutru - prisetio se Dejan sa osmehom na licu.

Međutim, nakon godinu dana provoda i kupovine garderobe, Dejan je povukao zreo potez koji mu i danas osigurava miran san. Novac je uložio u nekretninu u prestonici.

Foto: Facebook

- Kupio sam trosoban stan na Mirijevu od 56 kvadrata i kad sam već kupovao dao sam bukvalno skoro sve. Ali pre toga, tih godinu dana dok sam tragao za stanom, sam priuštio sebi sve što sam nekada želeo. Danas imam finansijsku slobodu, ostaje mi od kirije i izdavanja stana svaki mesec - objasnio je.

Zanimljivo je da ga sreća nije napustila ni nakon glavne premije. Čuvajući stare, nedobitne srećke u kutiji, učestvovao je u dodatnim igrama koje su mu nekoliko godina kasnije donele i tada najnoviji telefon.

- Kad sam video 011 poziv, TDI radio je tad delio, znao sam da je to to. Samo nisam znao šta sam dobio pa je više bilo uzbuđenje šta je, nego što sam verovao da je to to - kaže Dejan, koji je tada osvojio iPhone 8.

Danas, deset godina kasnije, Dejan je i dalje redovan posetilac trafika, ali sada sa drugom motivacijom. Srećke često deli kao poklone za rođendane i praznike, vodeći se logikom: "Sad ja sam dobio, zašto ne bi dobili i ostali". Iako mu ljudi i dalje često traže novac na zajam, on ne zatvara ruku, čak ni pred onima koji mu nisu vratili dugove.

- Ja se vodim time da ako držiš šaku otvorenu i uvek ćeš imati - zaključuje ovaj harizmatični Banaćanin, čija poruka svima onima koji se kolebaju ostaje jednostavna: verujte u sebe i ne plašite se rizika, jer se on nekada zaista pretvori u životni dobitak.