Nova istraživanja pokazuju da druga trudnoća "menja" mozak žene. Tokom prve trudnoće mozak prolazi kroz promene kako bi se pripremio za majčinstvo. U drugoj trudnoći mozak takođe doživljava promene, koje se razlikuju.

Najnovija studija otkriva da specifične promene tokom druge trudnoće mogu da pomognu ženama da steknu bolju koncentraciju i pažnju. U poređenju sa ženama koje su rodile prvo dete i onima koje nikada nisu rađale, promene u moždanoj materiji koje je dokumentovao tim iz Holandije, ukazuju na prirodno "fino podešavanje" koje se možda dešava u pripremi za odgajanje drugog deteta.

- Većina žena zatrudni jednom ili više puta u životu, ali tek sada istraživači otkrivaju kako to utiče na ženski mozak - istakla je neuronaučnica Elselin Hekzema iz Univerzitetskog medicinskog centra u Amsterdamu.

Svaka trudnoća ostavlja jedinstven trag na ženski mozak

Tim istraživača analizirao je rezultate dobijene skeniranjem mozga kod 30 žena, pre i posle njihove druge trudnoće, upoređujući ih sa rezultatima skeniranja mozga kod 40 žena pre i posle njihove prve trudnoće i skeniranjem mozga kod 40 žena koje nikada nisu rađale.

Iako je i druga trudnoća dovela do promena podrazumevanog režima mozga, one nisu bile toliko primetne kao one kod promena na mozgu tokom prve trudnoće. Kod žena koje su rađale drugo dete, najveće promene su primećene u regionima mozga koji reaguju na vizuelne i slušne stimuluse i usmerenu pažnju.

- Druga trudnoća menja ženski mozak i utiče na strukturu sive mase, organizaciju neuronske mreže i traktove bele mase - navodi se u studiji.

Istraživači su takođe primetili značajan pad zapremine sive mase i u prvoj i u drugoj trudnoći, što su pripisali povećanju neuroplastičnosti – sličnost promenama tokom adolescencije.

Slika mozga žene tokom druge trudnoće prikazuje mozak koji ponavlja neke od modela iz prve trudnoće, uz dodatna podešavanja i usavršavanja koja mogu da budu potrebna za odgajanje dvoje dece umesto samo jednog.

- Izgleda da se tokom druge trudnoće mozak značajnije menja u različitim segmentima, reagovanjem na senzorne stimuluse i usmeravanje pažnje - navodi neuronaučnik i prvi autor Mil Strathof sa Univerzitetskog medicinskog centra u Amsterdamu.

Istraživanja mogu biti korisna, kada brinete o više dece

Nova studija je u skladu sa ranijim istraživanjem iz 2024. godine i otkrila je da trudnoća može smanjiti zapreminu sive mase i poboljšati povezanost između neurona – što je još jedan znak da se mozak fino podešava za nove uloge i odgovornosti. Potrebna su dalja istraživanja kako bi se istražili detalji nastalih promena na mozgu, uključujući i način na koji starost može da utiče na njih.

Čak i sa nekim ograničenjima, istraživanje daje nova saznanja u našem razumevanju trudnoće. Putem upitnika i drugih provera, istraživači su uspeli da povežu adaptacije i promene mozga sa vezom između majke i deteta i peripartalnom depresijom (tokom trudnoće ili ubrzo nakon rođenja bebe).

To je dokaz da promene u mozgu koje su se pojavile na snimcima tokom pregleda, mogu biti povezane i sa mentalnim zdravljem, a u budućnosti, ovo znanje bi moglo da se koristiti za poboljšanje podrške i nege trudnica, bez obzira na to da li su ranije imale bebu.

- Nova znanja mogu da nam pomognu da bolje prepoznamo i razumemo probleme mentalnog zdravlja trudnica, i na koji način se njihov mozak prilagođava majčinstvu - istakla je neuronaučnica Elselin Hekzema iz Univerzitetskog medicinskog centra u Amsterdamu.