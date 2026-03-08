Slušaj vest

Praznik se ove godine obeležava u kontekstu nedavnog rata na Bliskom istoku, započetog 28. februara američko-izraelskim napadima na Iran i iranskim odgovorom napadima na američko prisustvo u zalivskim zemalja, kao i nastavka invazije Rusije na Ukrajinu.

Taj praznik ustanovljen je u znak sećanja na demonstracije američkih radnica u Čikagu 1909. godine i njujorški marš više od 15.000 žena koje su tražile kraće radno vreme, bolje plate i pravo glasa.

Inicijativu za taj praznik dala je nemačka feministkinja i članica socijalističke stranke Klara Cetkin (Clara Zetkin), a prvi Dan žena proslavljen je 1911. u Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj i Danskoj.

Generalna skupština UN je 1977. godine rezolucijom proglasila 8. mart Danom ženskih prava i meĐunarodnog mira.

Prva proslava Dana žena u Srbiji održana je 1914. godine.

Kurir.rs/Beta

