Slušaj vest

"O ideji o skraćivanju trajanja časa već pripremamo stručne skupove, radne grupe i sigurno je da nećemo to prelomiti preko kolena u roku od nekoliko nedelja nego ćemo voditi stručnu i širu društvenu debatu", rekao je Dejan Vuk Stanković, u intervjuu za današnji list Politika.

Kako je dodao, "pitanje zabrane korišćenja mobilnih telefona u školama već je regulisano zakonom, svaka škola ima svoj pravilnik o tome".

"Pokušali smo da objasnimo da treba praviti razliku u pogledu upotrebe mobilnih telefona kao privatnih igračaka i kao pedagoškog sredstva", rekao je Stanković.

On je istakao da ministarstvo "želi da spreči da se zloupotrebljavaju mobilni telefoni u školama i da u tom smislu uvede red, radnu disciplinu i veću kontrolu u nastavnom procesu".

"Ako se mobilni koriste tokom nastave za komunikaciju koja nema veze sa nastavnim procesom koja se odvija u učionici, onda to postaje velika prepreka, distraktor pažnje koji narušava kognitivnu spremnost i psihološku motivaciju", ukazao je Stanković, koji je naveo i da se "više ne govori o krizi nego o reformi obrazovanja".