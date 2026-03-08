Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski čestitala je danas svim damama 8. mart, Dan žena.
DA UZVRATIMO BAR DEO PAŽNJE I TOPLINE KOJE ONE ŠIRE U SVOM MESTU: Ministarka Stamenkovski za 8. mart poklonila damama iz Donje Kravarice izlet u Beograd
- Našim dragim damama iz Udruženja penzionera iz sela Donja Kravarica, iz Lučana, povodom Dana žena poklonili smo izlet u Beograd.
Želeli smo da im na ovaj način uzvratimo bar deo pažnje i topline koju one svakodnevno, svojom energijom, šire u svom mestu. Iako je praznik posvećen njima, poručili smo im da mogu da povedu i svoje prijatelje iz udruženja, jer najlepši trenuci su oni koji se dele sa drugima.
Nadamo se da će provesti jedan lep danu našoj prestonici, da će uživati u druženju, prošetati Beogradom i videti koliko danas izgradio i šta sve danas nudi, a najbitnije da će sa sobom poneti lepe uspomene koje će dugo pamtiti.
Svim našim dragim damama čestitam Dan žena - 8. mart - istakla je ministarka.
