Od prijave rođenja deteta do zamene vozačke dozvole - sve više administrativnih postupaka u Srbiji danas se završava onlajn. Digitalna transformacija javne uprave u Srbiji poslednjih godina donela je brojne promene u načinu na koji građani komuniciraju s državom. O najkorišćenijim elektronskim uslugama, razvoju veštačke inteligencije, bezbednosti podataka i planovima za budućnost, govorio je u intervjuu nedelje za Kurir dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i E-upravu.

- Portal E-uprava danas predstavlja centralno mesto elektronske komunikacije građana i privrede s državom i predstavlja jednu od ključnih tačaka uspešne digitalne transformacije javne uprave u Srbiji.

Koje su trenutno najčešće korišćene elektronske usluge na portalu E-uprava i šta to govori o potrebama građana?

- Među najčešće korišćenim uslugama, od više stotina dostupnih na ovom portalu, u ovom periodu godine izdvaja se E-vrtić,dok su elektronske usluge koje se kontinuirano koriste E-izvodi iz matičnih knjiga, E-saglasnosti, različite vrste uverenja, kao i usluge za zamenu i produženje vozačke dozvole. Građani najviše koriste elektronske usluge u ključnim životnim trenucima i za svakodnevne administrativne potrebe, gde su brzina, pouzdanost i ušteda vremena od presudnog značaja. Upravo zato je razvoj portala E-uprava usmeren na to da elektronske usluge budu jednako dostupne svima uz jasan fokus na realne potrebe građana.

Dr Mihailo Jovanović o digitalizaciji javne uprave Foto: Marina Jančević

Šta građani danas mogu da završe onlajn, a što je pre samo nekoliko godina zahtevalo odlazak na više šaltera?

- Građani danas onlajn mogu da završe čitav niz poslova koji su do pre samo nekoliko godina podrazumevali odlazak na više različitih šaltera i prikupljanje razne papirne dokumentacije. Najbolji primer te promene je usluga "Bebo, dobro došla na svet", jer je upravo ona pokazala kako digitalizacija može da pojednostavi jedan od najvažnijih životnih trenutaka. Umesto obilaska i do sedam različitih šaltera, roditelji danas na jednom mestu, još u porodilištu, mogu da prijave rođenje deteta, prebivalište, zdravstveno osiguranje i podnesu zahtev za roditeljski dodatak, bez papira i bez dodatnih odlazaka na šaltere.

Ključne usluge javne uprave Na šta ste kao direktor Kancelarije za IT i E-upravu najponosniji? - Definitivno sam ponosan na to što smo uspeli da digitalizujemo ključne usluge javne uprave na način koji ih čini jednostavnim i dostupnim građanima. Pored toga, u rekordnom roku smo izgradili dva objekta Državnog data centra u Kragujevcu, jednog od najsavremenijih centara ovog tipa u regionu. To je najbezbednije mesto za čuvanje podataka svih naših građana i komercijalnih korisnika, na koji se sada naslanja razvoj Inovacionog distrikta - jednog od najmodernijih tehnoloških kompleksa u regionu. Projekti Ložionice i Kuće E-uprave u Beogradu oživeli su ovaj deo grada i predstavljaju čvorište kreativnih i digitalnih industrija.

Koji su sledeći koraci u pojednostavljivanju procedura za građane - šta će uskoro postati "jedan klik"?

- Kontinuirano se trudimo da korisničko iskustvo bude što intuitivnije i prilagođenije građanima. Namera je da složeni administrativni postupci budu svedeni na nekoliko jasnih koraka, a u što većem broju slučajeva i na jednu jednostavnu onlajn radnju uz poštovanje svih bezbednosnih i etičkih standarda.

Da li država ima procene koliko je ušteđeno digitalizacijom javne uprave - smanjenjem papirologije, administrativnih troškova i vremena zaposlenih?

- Digitalizacija javne uprave u Srbiji donosi vidljive i konkretne rezultate. Zahvaljujući prelasku na elektronske usluge, dosad je ušteđeno blizu 970 miliona listova papira - što je ekvivalent očuvanju oko 97.000 stabala. Ovo pokazuje da digitalizacija nije samo tehnološki ili administrativni proces već i odgovornost prema životnoj sredini i resursima koje ostavljamo budućim generacijama.

Da li su građani u Srbiji danas bezbedniji kad koriste elektronske servise države?

- Bezbednost predstavlja jedno od ključnih pitanja kada govorimo o poverenju građana u elektronske usluge. Upravo zato su sistemi na kojima počivaju elektronske usluge izgrađeni na nacionalnoj infrastrukturi, a Državni data centar u Kragujevcu igra centralnu ulogu u obezbeđivanju zaštite podataka, stabilnosti sistema i kontrole nad informacijama koje se čuvaju i obrađuju u okviru države.

Na koji način se veštačka inteligencija već koristi ili planira da se koristi u javnoj upravi Srbije?

- Želimo da idemo u korak s najinovativnijim ekonomijama sveta i zato veštačku inteligenciju razvijamo i primenjujemo tamo gde ona donosi najveću vrednost, u javnoj upravi, nauci i privredi. Ključ ovog razvoja je Nacionalna platforma za veštačku inteligenciju, odnosno superkompjuter smešten u Državnom data centru u Kragujevcu, koji je pušten u rad 2021. godine. Danas ga besplatno koristi više od 80 entiteta iz akademske zajednice i domaćeg startap ekosistema, sa preko 450 aktivnih korisničkih naloga. Paralelno s tim, Srbija nastavlja snažna ulaganja u proširenje ovih kapaciteta, te će drugi superkompjuter, koji se upravo instalira, biti višestruko snažniji od postojećeg, dok je treći planiran do kraja ove godine. Stvaramo uslove za širu primenu AI rešenja u javnoj upravi, unapređenje zdravstvene dijagnostike i snažniju podršku razvoju domaće privrede.

Kako država pomaže građanima koji nemaju digitalne veštine ili pristup internetu da ne budu isključeni iz sistema?

- Posebnu pažnju posvećujemo građanima i građankama koji nemaju razvijene digitalne veštine ili pristup internetu. Realizovali smo projekat "Digitalna ekspedicija" sa organizovanim praktičnim radionicama za građane, decu i njihove roditelje, zaposlene u lokalnim samoupravama, kao i najstarije sugrađane okupljene u udruženjima penzionera koji su putem osnovne obuke za korišćenje računara i pametnih telefona dobili podršku da samostalno koriste digitalne usluge. U svakom gradu i opštini koji su bili deo ovog programa opremljen je digitalni kutak za penzionere. U narednim mesecima, u saradnji s NALED, UNDP i Svetskom bankom, planiramo da nastavimo i proširimo ovakve aktivnosti u lokalnim samoupravama širom Srbije, sa ciljem da digitalne usluge budu dostupne svim građanima.

Kako zamišljate odnos građana i države u digitalnom smislu za pet ili deset godina?

- Sistemi će učiti i predviđati potrebe građana, nudeći usluge pre nego što ih oni sami i zatraže. Veštačka inteligencija će biti asistent koji prati administrativne tokove i automatski olakšava sve korake, od zdravstva do obrazovanja, od poreza do socijalnih usluga. Sve će biti dostupno na jednom elektronskom nalogu, bez papira i čekanja, prilagođeno mobilnim uređajima i s najvišim standardima zaštite podataka. Javna uprava će postati inteligentan servis koji ne samo da reaguje na potrebe građana već ih i predviđa, stvarajući svakodnevnu povezanost koja građanima štedi vreme i čini život jednostavnijim, a usluge dostupnijim nego ikad.

Koji projekat Kancelarije za IT i E-upravu smatrate najznačajnijim u ovom trenutku?

- Teško je izdvojiti samo jedan projekat jer su svi izuzetno značajni za razvoj digitalne infrastrukture u Srbiji. Jedan od značajnih projekata je puštanje u rad mobilnih aplikacija koje omogućavaju građanima brz i jednostavan pristup E-upravi. Pored toga, u toku je izgradnja Inovacionog distrikta u Kragujevcu, jedinstvenog u regionu, koji će obuhvatati prostor za IT kompanije, "Smart siti centar", Centar za promociju digitalizacije, kao i Nacionalni centar za informacionu bezbednost. Takođe, nastavljamo s proširenjem Državnog data centra u Kragujevcu, gde će kapaciteti biti povećani sa 14 MW na 56 MW. Pored toga, nabavkom novih superkompjutera znatno unapređujemo naučno-istraživačke i inovacione kapacitete naše zemlje. Svi ovi projekti doprinose kreiranju moderne digitalne infrastrukture, podsticanju inovacija i razvoju IT zajednice u Srbiji.

Projekat Ložionica Projekat Ložionica najavljen je kao novo središte kreativnih industrija i IT sektora. Kakvu ulogu Kancelarija za IT i E-upravu ima u tom projektu? - Ložionica predstavlja jedinstven spoj istorije, kreativnosti i tehnologije i jedan je od najvažnijih projekata za razvoj IT i kreativnih industrija u Srbiji. U okviru ovog kompleksa nalazi se i Kuća E-uprave gde zajedno s privredom, startap zajednicom i stručnjacima iz oblasti nauke i tehnologije razvijamo inovativna IT rešenja. U Kući E-uprave već funkcioniše Digitalni distrikt i Sajber distrikt, a uskoro će biti formirani AI distrikt i Open data hub, koji mlađim stručnjacima pružaju mogućnosti za istraživanja i kreiranje društva zasnovanog na tehnologiji i inovacijama.



Ekspo 2027 je jedan od najvećih projekata Srbije. Kako digitalna uprava i IT sistemi učestvuju u pripremi tog događaja?

- U susret Ekspu 2027, sredinom prošle godine omogućili smo svim stranim državljanima da putem portala za strance (Welcome to Serbia) podnesu zahtev za dobijanje vize u elektronskom obliku. Na ovaj način ljudi iz celog sveta mogu brzo i lako da podnesu zahtev onlajn za dobijanje vize bez odlaska na šalter u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Ovo je veliki iskorak u daljoj digitalnoj transformaciji Republike Srbije i olakšavanju dolaska stranaca u našu zemlju, koja će biti domaćin specijalizovane izložbe Ekspo 2027. Takođe, u vrlo kratkom roku pokrenuli smo informacionu platformu za podršku organizacije Ekspo 2027, koju skladištimo u Državnom data centru u Kragujevcu.

Koje konkretne digitalne usluge ili inovacije građani mogu da očekuju zahvaljujući projektima razvijenim za potrebe Ekspa?

- U 21. veku bez savremenih digitalnih sistema nije moguće organizovati uspešnu međunarodnu manifestaciju ovakvih razmera. U tom smislu, uskoro će biti predstavljeni novi digitalni sistemi koji će omogućiti, između ostalog, onlajn prodaju karata, a posetioci će putem jednostavne i intuitivne mobilne aplikacije moći da prate kompletan program svih paviljona, dnevna dešavanja, kao i da koriste digitalne vodiče koji će im pomoći da se lakše snađu na prostoru Ekspa. Pored toga, Ekspo će biti i prostor za demonstraciju najnovijih tehnoloških rešenja. Jedna od inovacija o kojoj je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić jeste demonstracija letećih taksija. Reč je o letelicama nalik velikim dronovima, namenjenim prevozu više putnika, a mi ćemo imati priliku da vidimo kako taj sistem funkcioniše u Beogradu.

