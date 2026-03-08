Slušaj vest

Problem koji je godinama zadavao muke Opštini Kula sada dobija dugoročno rešenje i to uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine.

Reč je o deponija koja je bila izvor velikih problema po tamošnje žitelje, posebno tokom letnjih meseci kada su požari i dim smetali građanima zbog blizine kuća.

Ono što je dobra vest jeste da se sada radi na dugoročnom rešenju uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine a to je izgradnja regionalne deponije uz moderan sistem upravljanja otpadom.

Dotad, kritični delovi deponije biće zatrpani zemljom kako bi se sprečili novi požari. Kula pred sobom sada ima jasan cilj a to je više reciklaže, kao i čistiji vazduh i više zdravija za sve građane koji u njoj žive.