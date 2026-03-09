Slušaj vest

Na ulici danas gotovo da nema tinejdžera koji sa sobom ne nosi "vejp", a jedna, naizgled, obična tinejdžerska navika koštala je zdravlja trinaestogodišnju devojčicu iz Srbije. Iako su prvi laboratorijski i dijagnostički nalazi bili uredni, roditelji nisu želeli da odustanu već su nastavili da istražuju, a onda je usledio šok! O tome svedoči u TikTok objavi doktor Miloš Prvanović.

Kako je doktor Miloš Prvanović, u čijoj je ustanovi devojčica pregledana, ispričao, roditelji su je doveli zbog čestih glavobolja, vrtoglavica, mučnina, povraćanja i hronične malaksalosti koje su trajale mesecima.

- Dođe nama juče jedna devojčica od 13 godina. Doveli su je roditelji. Ima česte glavobolje, mučnine, povraćanje, vrtoglavice i hroničnu malaksalost već par meseci. Pogledamo mi njene laboratorijske nalaze. Vidimo da je sve u redu, ali roditelji su zabrinuti bili pa su odradili slikanje cervikalnog dela kičme koji je idealan - započeo je on priču na svom TikTok nalogu.

Nalazi krvi otkrili sve

Međutim, devojčica je bila izrazito bleda, sa tamnim kolutovima oko očiju i videlo se da nešto nije kako treba.

- Proverimo cervikalni deo našim aparatima za kiropraktiku koje radimo za fizikalno-medicinsko, vidimo sve je u redu. Ali, protok, koji smo izmerili sa našom CRTP akupresurom, bio je jako slab, nekih 0,30-0,50, a kod adolescenata treba da bude 340-380 - navodi doktor.

Kako bi utvrdili šta se događalo sa ovom tinejdžerkom, odradili su mikrobiološki nalaz krvi i imali su šta i da vide, kaže on.

- Totalno slepljena krvna slika, bez kiseonika. Vidimo i jako velike kolonije bakterija. Vidimo i prisustvo žive u krvi. Vidimo da su ćelije totalno prazne, oštećene su nekih 70-80%. Fali vitamina i selena, omega masti su u katastrofalnom stanju - otkrio je doktor.

Koristila vejp u "nenormalnim količinama"

Daljom analizom lekari su utvrdili da je uzrok ove ozbiljne kliničke slike prekomerno konzumiranje elektronskih cigareta (vejpova), koje je devojčica koristila, kako je naveo, u "nenormalnim količinama".

- Ono što vidimo je prisustvo amonijaka i nikotina abnormalno veliko. Za njenih 13 godina ovo nije normalan nalaz krvi. Tako da, roditelji, vodite računa šta konzumiraju vaša deca, jer upravo od ovakvih stvari dolazi do autoimunih oboljenja - upozorio je doktor.

Koliko traje proces čišćenja organizma

Proces čišćenja organizma u ovakvim slučajevima, priča on, traje od 6 do 9 meseci, a kod nekih i do godinu, godinu i po dana.

- Znači da moramo da budemo rigorozno disciplinovani prema hrani, prema unošenju minerala, vitamina. Moramo da vodimo računa o energetskim pićima, ovde se vidi i da je toga bilo u krvi, i svašta nešto što možemo naći od tih veštačkih aroma i hormona što deca unose iz te savremene industrije, morate da vodite računa, da ta deca žive što zdravije, budite strogi kao što su nekad bili prema nama - naglasio je.