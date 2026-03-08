- Vi znate da je naše ministarstvo zaduženo za brigu o ljudima. Dakle, za brigu o starima, za brigu o mladima, za brigu o porodicama, za brigu o deci. Na nama je zadatak da i u ovoj i u godinama ispred nas obiđemo ljude koji su se osećali decenijama zapostavljeno. I da upravo kroz ovakva okupljanja i druženja porazgovaramo, šta je to što mi možemo vama da pomognemo. Volela bih da koliko danas bilo ko od vas ima neku pojedinačnu situaciju koju treba da reši, tu su i moji saradnici, mi ćemo sve pribeležiti i nastojati da izađemo u susret u skladu sa našim mogućnostima i u okviru naših nadležnosti – rekla je ministarka, i dodala: