Ministarka je tokom druženja od muzike poručila i pesmu – Uzmi sve što ti život pruža, što je naišlo na opšte odobravanje naših sugrađanki.

Ona je potom poručila da se uvek mogu osloniti na državu i na njeno ministarstvo.

- Vi znate da je naše ministarstvo zaduženo za brigu o ljudima. Dakle, za brigu o starima, za brigu o mladima, za brigu o porodicama, za brigu o deci. Na nama je zadatak da i u ovoj i u godinama ispred nas obiđemo ljude koji su se osećali decenijama zapostavljeno. I da upravo kroz ovakva okupljanja i druženja porazgovaramo, šta je to što mi možemo vama da pomognemo. Volela bih da koliko danas bilo ko od vas ima neku pojedinačnu situaciju koju treba da reši, tu su i moji saradnici, mi ćemo sve pribeležiti i nastojati da izađemo u susret u skladu sa našim mogućnostima i u okviru naših nadležnosti – rekla je ministarka, i dodala:

- Želimo da vam poklonimo jedno putovanje, jedan celodnevni boravak u Beogradu, uz sve sadržaje koje smo vam pripremili, a vi ćete se naravno, i sa predstavnicima mesne zajednice i sa našom Stefani dogovoriti o datumu kada vam najviše odgovara, mi ćemo vas ugostiti.

