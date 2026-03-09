Slušaj vest

U Srbiji narednih dana jutra hladna, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se očekuje i slab mraz na dva metra visine. Tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme za ovaj period godine sa najvišom temperaturom u većini mesta od 14 do 19 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

- U ponedeljak posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu, a od četvrtka do subote ponegde i u ostalim krajevima promenljivo oblačno, sa retkom pojavom kratkotrajne kiše. U košavskom području u ponedeljak i utorak će duvati umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno sa udarima olujne jačine. U utorak krajem dana slabljenje košave, a krajem naredne sedmice biće ponovo u pojačanju - najavio je RHMZ.

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, u novoj prognozi objavio je da će do polovine meseca biti bez promene sinoptike jer se nastavlja dominacija anticiklona.

Marko Čubrilo najavio zahlađenje u martu Foto: Kurir TV

- Posle 17. marta rastu šanse za pogoršanje, a oko 22. moguće je i zahlađenje. Narednih dana će sa istoka Evrope ka istoku našeg regiona stizati suv, ali malo svežiji vazduh te će uz umerenu do jaku košavu subjektivan osećaj hladnoće ovde biti pojačan ali u realnosti maksimumi će dalje biti iznad proseka, od oko sedam na krajnjem istoku Srbije do oko 17 na jugozapadu Hrvatske. Samo se u četvrtak očekuje prolazno naoblačenje ponegde uz slabu kišu i tada će košava prestati - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodao:

Pogoršanje vremena

- Do oko 15. marta se nastavlja dominacija jakog anticiklona, a tada bi jači prodor vlažnog i hladnog vazduha stigao nad zapadni Mediteran i uslovio sekundarnu ciklogenezu. Taj ciklon bi se narednih dana polako kretao na istok i do nas bi mogao stići oko 19. donoseći pogoršanje vremena, dok bi dalje izmena sinoptike oko 22. mogla usloviti i zahlađenje, nadam se ništa ekstremno i da će sneg osatati na planinama gde mu je u ovo doba godine i mesto.