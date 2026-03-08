MINISTARKA STAMENKOVSKI ODALA POŠTU SRPSKOM HEROJU SLOBODANU KRASIĆU: Njegova žrtva nikada ne sme biti zaboravljena
Slobodan je bio izviđač u 125. motorizovanoj brigadi, a poginuo je 15. aprila 1999. od dejstva NATO avijacije u rejonu karaule Liken, dok je branio otadžbinu, čuvao granicu i Kosovo i Metohiju.
„Njegov život prekinut je u cvetu njegove mladosti. Imao je samo 21 godinu, ali je bio dovoljno zreo da zna da je najviši patriotski čin i najveći dokaz ljubavi prema otadžbini, kada se žrtvuješ za svoje bližnje“, naglasila je ministar.
Ona je navela da upravo ime ovog heroja, Slobodan, nosi važnu poruku koju danas moramo svi da znamo, a to je da slobodu moramo čuvati i uramiti je u najlepši okvir mira naše otadžbine.
S obzirom na to da spomen - obeležje Slobodanu Krasiću, nije registrovano kao ratni memorijal, Đurđević Stamenkovski je navela da će Ministarstvo nastojati da u narednom periodu pruži podršku da se ispune sve neophodne procedure kako bi preuzelo brigu oko održavanja.
„Ovo spomen - obeležje svedoči o mladosti koja je ugašena da bi drugi životi opstali i da bismo mi danas mogli da kažemo da smo svoji na svome. To ne sme da se zaboravi.“, navela je ministar i naglasila da će generacije iz ovog sela, prolazeći pored, stasavati znajući koja je cena plaćena za slobodu koju danas imamo.
Ona je nakon polaganja venaca posetila i porodicu Slobodana Krasića.
„Domaćinske kuće su svojoj otadžbini uvek davali ono najvrednije što su imali, živote svoje najmilijih. Baš kao što je to učinila i porodica Krasić“, navela je Đurđević Stamenkovski.
Prilikom posete Lučanima, ministar je obišla i Udruženje penzionera iz Donje Kravarice, hraniteljsku i višečlanu porodicu, kao i Manastir Sretenje.