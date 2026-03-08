Slušaj vest

Slobodan je bio izviđač u 125. motorizovanoj brigadi, a poginuo je 15. aprila 1999. od dejstva NATO avijacije u rejonu karaule Liken, dok je branio otadžbinu, čuvao granicu i Kosovo i Metohiju.

„Njegov život prekinut je u cvetu njegove mladosti. Imao je samo 21 godinu, ali je bio dovoljno zreo da zna da je najviši patriotski čin i najveći dokaz ljubavi prema otadžbini, kada se žrtvuješ za svoje bližnje“, naglasila je ministar.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ona je navela da upravo ime ovog heroja, Slobodan, nosi važnu poruku koju danas moramo svi da znamo, a to je da slobodu moramo čuvati i uramiti je u najlepši okvir mira naše otadžbine.

S obzirom na to da spomen - obeležje Slobodanu Krasiću, nije registrovano kao ratni memorijal, Đurđević Stamenkovski je navela da će Ministarstvo nastojati da u narednom periodu pruži podršku da se ispune sve neophodne procedure kako bi preuzelo brigu oko održavanja.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

„Ovo spomen - obeležje svedoči o mladosti koja je ugašena da bi drugi životi opstali i da bismo mi danas mogli da kažemo da smo svoji na svome. To ne sme da se zaboravi.“, navela je ministar i naglasila da će generacije iz ovog sela, prolazeći pored, stasavati znajući koja je cena plaćena za slobodu koju danas imamo.

Ona je nakon polaganja venaca posetila i porodicu Slobodana Krasića.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

„Domaćinske kuće su svojoj otadžbini uvek davali ono najvrednije što su imali, živote svoje najmilijih. Baš kao što je to učinila i porodica Krasić“, navela je Đurđević Stamenkovski.