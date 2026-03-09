U koju traku stati na granici zbog novog EES sistema

Slušaj vest

Zemlje pripremaju povratak na klasično pečatiranje ako novi sistem izazove tehničke poteškoće ili duža čekanja putnika

Sistem ulaska/izlaska (Entry/Exit System - EES) predstavlja najznačajniju transformaciju graničnih kontrola u Šengen zoni u poslednjih nekoliko decenija. Reč je o digitalnoj platformi koja od 10. aprila 2026. godine zvanično menja ručno pečatiranje pasoša biometrijskim procesom i to u punom kapacitetu, non-stop, a ne samo po nekoliko sati tokom dana.

Ipak, pojedine države EU već su najavile da bi privremeno mogle da odlože njegovu primenu.

Šta je plan B?

Uvođenje ovog novog sistema ulaska i izlaska iz EU - Entry/Exit System (EES) - moglo bi tokom prvih meseci primene da izazove ozbiljna zadržavanja na aerodromima i graničnim prelazima širom Evrope. To smo već imali prilike da iskusimo više puta do sad dok je sistem povremeno radio. Zbog toga pojedine države članice razmatraju mogućnost privremene suspenzije ili fleksibilne primene sistema od 10. aprila kada EES startuje u punom kapacitetu, kako bi izbegle velike gužve tokom letnje turističke sezone, kada najviše ljudi širom planete i putuje.

Foto: Marko Karović

Koje zemlje EU bi mogle privremeno da ukinu EES

Uvođenje EES za putnike koji nisu državljani Evropske unije odnosno nisu u Šengen zoni (uključujući državljane SAD, UK i zemalja Zapadnog Balkana), ovo podrazumeva obaveznu registraciju otisaka prstiju i snimanje lica na specijalizovanim kioscima. Iako je primarni cilj sistema digitalizacija baze podataka i brži prelasci granica u budućnosti, operativna realnost na početku primene nadvladava političke rokove, donoseći značajne logističke izazove.

Iako konačne odluke još nisu donete, više zemalja već priprema scenarije za privremeni povratak na klasično pečatiranje pasoša ukoliko novi digitalni sistem izazove tehničke probleme ili preduga čekanja putnika, piše portal VisaHQ.

Francuska

(aerodromi Paris-CDG i Orly): Francuska je najavila mogućnost aktivacije klauzule o suspenziji jer trenutno poseduje svega 320 operativnih kioska na nacionalnom nivou. S obzirom na to da stres-testovi na pariskim aerodromima predviđaju čekanja od tri sata, vlasti će verovatno koristiti prag od 80 odsto neuspešnih registracija kao opravdanje za povratak na pečate tokom leta ove godine

Austrija

(Beč i Salcburg): Bečki aerodrom implementira model "dinamičnih traka" i angažuje 120 dodatnih zaposlenih. U ovom pogledu Austrija takođe prednjači sa pilot-projektom instalacije biometrijskih kioska u hotelima i kongresnim centrima, što bi moglo postati uzor za celu EU.

Finska

(Helsinki-Vantaa): Angažovano je 60 dodatnih službenika za upravljanje redovima. Iz Helsinkija navode da zadržavaju pravo potpune suspenzije EES-a u pomorskim lukama i na aerodromu ukoliko softverski bagovi ugroze bezbednost putnika.

Češka

(Václav Havel Airport Prag): Uveden je sistem "semafora" koji aktivira ručne kontrole ako čekanje pređe 45 minuta. Češka sprovodi stratešku prioritizaciju za putnike iz SAD, UK i Izraela, jer su to tržišta sa najvećim volumenom prve registracije. Prag takođe testira "Digital Travel App" podržanu od strane EU za onlajn prijavu.

Dosadašnji pilot-projekti i stres-testovi ukazuju na to da tehnološka infrastruktura još uvek ne prati regulatorne ambicije Brisela. Kako navode na portalu "VisaHQ" Udruženja poput "ACI Europe" i "IATA" klasifikovala su trenutnu situaciju kao "sistemski bezbednosni rizik" usled nekontrolisanog gomilanja putnika u tranzitnim zonama.

Ključni su izazovi EES:

Tehničku nekompatibilnost hardvera: Zabeleženi su ozbiljni kvarovi na PARAFE e-kapijama, koje često ne uspevaju da pročitaju biometrijske podatke specifično sa britanskih i američkih pasoša zbog softverskih neusklađenosti.

Drastično usporavanje protoka: Prva biometrijska registracija povećala je prosečno vreme obrade putnika za 70 odsto. Na aerodromima sa visokim volumenom saobraćaja, ovo je rezultiralo redovima koji traju između tri i četiri sata.

Logistička uska grla: Nedostatak fizičkog prostora za instalaciju dovoljnog broja kioska onemogućava aerodromima da apsorbuju putnike sa velikih letova.

Kako države i EU nastoje da spreče zastoje na granici

Suočena sa potencijalnim kolapsom tokom letnje sezone, Evropska komisija je uvela "paket fleksibilnosti". Ovaj mehanizam dozvoljava državama članicama da privremeno modifikuju intenzitet provera. Poseban kuriozitet, potvrđen u austrijskim operativnim dokumentima, jeste mogućnost suspenzije sistema na do šest sati dnevno tokom vršnih opterećenja.

Šta je privremeno rešenje za EES:

Trajanje inicijalne suspenzije: Do 90 dana (u periodu jun-septembar)

Moguće produženje: Dodatnih 60 dana (ukupno do 150 dana)

Dnevni prozor suspenzije: Do 6 sati dnevno tokom vršnih opterećenja

Uslov za aktivaciju: Manje od 80 odsto uspešne biometrijske registracije (kriterijum MUP-a Francuske) ili kritične gužve

Rezervni plan: Privremeni povratak na manuelno pečatiranje pasoša uz selektivni unos podataka

Saveti za putnike

Uvođenje sistema Entry/Exit System (EES) doneće značajne promene u načinu prelaska granice u Šengen zoni, a to će posebno osetiti putnici. Zbog dodatnih biometrijskih provera i strožih kontrola, putnici i kompanije moraće da prilagode planiranje putovanja, vreme presedanja i pripremu dokumentacije

Kako da izbegnete gužve

Revizija transfera: Kratki transferi od 45 minuta unutar Šengena više nisu tehnički izvodljivi. Avio-kompanije su već počele da uklanjaju ove opcije iz sistema za Q4 2026. Preporučeni minimum za presedanje sada je 90-120 minuta.

Priprema dokumentacije: Tokom EES validacije, granična policija pojačano insistira na uvidu u dokaz o smeštaju, osiguranju i finansijskim sredstvima. Ovi dokumenti moraju biti lako dostupni.

Biometrijska higijena: Pasoši moraju biti očišćeni od svih nalepnica koje mogu blokirati čitače. Zaprljani prsti su vodeći uzrok odbijanja u kiosku; savetujte putnike na higijenu ruku pre same kontrole.

Digitalni alati: Obavezna je upotreba aplikacija kao što su Finavia ili češki Digital Travel App za praćenje vremena čekanja u realnom vremenu.

Savet za mobility menadžere: Ažurirajte interne putne politike tako da uključe dodatni "buffer" od najmanje 60 minuta za sve međunarodne dolaske u Šengen zonu tokom 2026. godine.