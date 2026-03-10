Slušaj vest

Baka Borka svakodnevno prodaje povrće iz svoje bašte na ulici u Obrenovcu da bi skupila novac za spomenik preminuloj ćerki.

Njena priča je dotakla mnoge ljude zahvaljujući humanitarki Tamari Misirlić.

Na jednoj od beogradskih ulica svakog dana stoji žena koju mnogi prolaznici jedva primećuju. Baka Borka nosi samo ono što sama uzgaja u svojoj bašti – malo luka, povrće, šta god ima tog dana – i satima stoji na suncu ili kiši, sa jednim ciljem koji slama srca!

Njena priča nije obična priča o prodaji povrća. Iza svakog pažljivo dobijenog dinara krije se želja koja je jača od godina i od bola - da Borka podigne spomenik svojoj preminuloj ćerki i ispuni obećanje koje je dala.

Priča o ovoj hrabroj ženi obišla je društvene mreže zahvaljujući humanitarki Tamari koja stoji iza humanitarne organizacije "Fondacija Tamara Misirlić".

"Ne mogu da umrem dok joj ne podignem spomenik"

"Ja ne mogu da umrem dok joj ne podignem spomenik. Ne mogu da ostavim moju ćerku bez spomenika. Ja sam nju rodila, ona nosi moje prezime. Malo prodajem ovde, malo idem kod nekih ljudi da radim da zaradim", rekla je Baka Borka u razgovoru koji je potresao Srbiju.

Borka svaki dan zaradi koliko može – nekad 180, nekad 500, nekad i do 1.000 dinara – i pažljivo skuplja svaki dinar za spomenik. Pored toga, brine i o bolesnoj sestri, ali nikada ne gubi volju i dostojanstvo.

"Iz džepa je izvadila jedan papirić. Na njemu je nacrtan spomenik, napisane dimenzije i broj telefona čoveka koji ih radi. Taj papir nosi sa sobom kao nešto najvrednije što ima, to je njen cilj, njena misija, njena poslednja želja", napisala je Tamara u opisu videa.

"Kako ću da se odužim, sine?"

U trenutku kada joj je humanitarka ponudila pomoć, baka Borka se stidljivo zapitala:

"A kako ću ja to da vratim? Kako ću da se odužim, sine?"

"Rekla sam joj da mi samo da malo luka iz svoje bašte, za salatu. I ništa više. Ali istina je da sam tog dana ja od nje dobila mnogo više od tog luka. Dobila sam lekciju šta je majčinska ljubav. Ljubav koja ne prestaje ni kada život prođe, ni kada godine pritisnu, ni kada čovek ostane sam. Ljubav zbog koje jedna majka svakog dana stoji na ulici, prodaje ono što ima, i ponavlja samo jednu rečenicu:,,Ne mogu da umrem dok moja ćerka ne dobije spomenik", zaključila je Tamara.