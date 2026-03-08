Slušaj vest

- Noćas sam za dlaku ostao živ. Ono što niste mogli da vidite na snimcima, ja sam preživeo. Usred noći, dok je vetar preko 40 kilometara na sat urlao kroz ledenu pustinju, šator mi je bukvalno odleteo. Sa njim i pola opreme. Pola hrane je nestalo u mraku. Sve na meni je bilo mokro. Probudio sam se u sekundi, potpuno dezorijentisan. Mrtav umoran, iscrpljen do kraja. Oko mene potpuni mrak, nigde nikoga. Sam, usred ničega - napisao je Nikolić na svom Fejsbuk profilu i objavio dramatične video-snimke:

Bitka za život

- Držao sam šator rukama dok ga je vetar nosio. Bukvalno je leteo u vazduhu. Nisam mogao da ga spustim na zemlju. U tim trenucima shvatiš koliko si mali pred prirodom. Koliko jedna sekunda može da odluči sve. Temperatura, vetar, mrak i ja sam tamo sam, daleko od bilo kakve pomoći, bez mreže. U tim trenucima ne vodiš bitku za kilometre. Vodiš bitku za život. Bog me je spasio. I to iskreno i od srca kažem - preživeo sam.

Nikolić je dobio dosta poruka podrške te je odlučio da posluša narod i da se vrati nazad.

Tri etape za troje dece

- Srce mi je puno jer sam sebi dokazao da mogu da idem rame uz rame sa prirodom. Ne da je pobedim nego da je poštujem. Uradio sam nešto što niko do sada nije probao da uradi, ne da bih dokazao da sam najjači i najspremniji nego da skrenem pažnju kako bi sakupili novac za lečenje troje teško bolesne dece. Tri etape jedna za drugom bez pauze, trčanje kroz najsuroviju pustinju na svetu Atakama 500 kilometara, Akonkagva 6000 metara kamp Kolera, Trčanje kroz nemilosrdni Arktik 203 kilometra sa teretom na leđima. Čeka me i vuč̣a auta u Srbiji. Telo mi je izgorelo, lice izgorelo, blaži toplotni udar, upala ahilove tetive, nesanice, brojne upale, ekstremni uslovi, led, uzbrdice, vetar koji je nemilosrdno duvao preko 30km/h, +40 u atakami, - 20 Akonkagva zatim -20 Arktik.

- I posle svega toga ostao sam na nogama, prelazio kilometre. Nisam odustao, rekao sam sebi "dovoljno je". Kada pogledam sve ove brojeve mogu sa ponosom reći: "Uspeli smo narode moj dobri"! Mnogo poduhvata je iza mene i svaki poduhvat je bio uspešan. Na tim poduhvatima nisam bio sam, tu ste bili vi , tu su bili prijatelji koji su bili moj vetar u leđa.

Sakupljeno preko 120.000 evra

Podsetimo, Nikolić se početkom godine popeo do 6.000 metara nadmorske visine na planini Akonkagva, najvišoj koti Južne Amerike, pretrčao je potom 500 kilometara kroz surovu pustinju Atakama u Čileu da bi se odatle zaputio - na Arktik.

- Zahvaljujući dobrim ljudima i državi uspeli smo da sakupčimo neverovatan iznos - za sada preko 120.000 evra - rekao je Nikolić za Kurir.