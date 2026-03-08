Slušaj vest

Kada se pomene rudarstvo, mnogi i dalje zamišljaju isključivo muški svet — tešku industriju, šlemove i smene pod zemljom. Ipak, stvarnost se poslednjih godina značajno menja.

U rudniku Čukaru Peki kod Bora sve je više žena koje svojim znanjem, profesionalizmom i upornošću pokazuju da stručnost nema pol. Za mnoge od njih rudarstvo nije bio slučajan izbor, već svesna odluka da se bave zahtevnim i odgovornim poslom.

Jedna od njih je Natalija Baćilović, koja je završila Tehnicku školu u Boru, smer rudar u podzemnoj eksploataciji. Danas radi u pogonu Pasta zasip, gde se priprema posebna smeša za zapunjavanje otkopanih prostorija i rudarskih komora — važan deo procesa koji doprinosi stabilnosti i bezbednosti rada u rudniku.

- Moj posao obuhvata analize i ispitivanja, pracenje procesa zapunjavanja i izradu izveštaja, ali i administrativne zadatke. Rudarstvo se često doživljava kao muška profesija, ali moje iskustvo pokazuje da žene u ovom sektoru imaju značajno mesto i da svojim znanjem i odgovornošću mogu mnogo doprineti radu tima - kaže Natalija.

"Rudarski šlem je simbol profesije"

Za nju je rudarski šlem simbol profesije koju voli, ali i spremnosti da se prihvate izazovi koje taj posao nosi.

- Biti žena kojoj je rudarski šlem uvek na dohvat ruke zaista je zanimljivo i inspirativno. Danas sve više žena radi poslove koji su nekada bili rezervisani samo za muškarce, što pokazuje da su se stvari promenile - dodaje ona.

Promene su vidljive i u oblastima koje se na prvi pogled ne povezuju sa rudarstvom. Savremena industrija sve više podrazumeva brigu o životnoj sredini i uredenje prostora oko rudarskih postrojenja. U timu koji radi na ozelenjavanju prostora rudnika radi i Monika Perić. Njen posao podrazumeva sadnju drveća, cveća i trave, odnosno ozelenjavanje i pošumljavanje prostora oko rudnika.

- Svaki radni dan počinjemo sastankom, a zatim izlazimo na teren. Kako se približava proleće, već su počele pripreme za novu sezonu sadnje - od pripreme zemljišta do nabavke sadnog materijala - objašnjava Monika.

Rad na otvorenom, bez obzira na vremenske uslove, zahteva izdržljivost, ali i posebnu vrstu posvećenosti.

- Ovaj posao je zahtevan, ali i veoma lep. Radi se u prirodi, pa su pored fizičke spremnosti važni i ljubav prema prirodi i osećaj za estetiku - kaže ona.

Zaposleno 240 žena

Podaci iz kompanije Srbija Ziđin Majning pokazuju da žene danas čine znacajan deo kolektiva. Od ukupno 1.382 zaposlenih, njih 240 su žene, a gotovo polovina ima visoko ili više obrazovanje. Među njima su inženjerke, strucnjakinje za bezbednost na radu, hemicarke, ali i pravnice, ekonomistkinje i prevodioci.

- Više od 16 odsto žena nalazi se i na pozicijama srednjeg menadžmenta, gde vode timove i ucestvuju u donošenju važnih odluka - kaže Kristina Đordević iz službe ljudskih resursa.

Iako se rudarstvo dugo smatralo industrijom u kojoj dominiraju muškarci, iskustva žena koje danas rade u tom sektoru pokazuju da se granice polako pomeraju. Njihove priče svedoce da su znanje, odgovornost i profesionalizam univerzalne vrednosti - bez obzira na to da li se posao obavlja u kancelariji, na terenu ili duboko ispod zemlje.