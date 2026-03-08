Slušaj vest

Pripadnici MUP-a Srbije širom zemlje su, povodom Međunarodnog dana žena, obradovali dame malim, ali pažljivo odabranim znakom pažnje.

Policajci su na ulicama gradova i mesta širom zemlje prilazili ženama i uručivali im ruže i čokolade, uz osmeh i čestitke za 8. mart.

"Mali znak pažnje za veliki doprinos žena našem društvu", navodi se na zvaničnoj Instagram stranici MUP-a.

Ovaj potez izazvao je osmehe kod mnogih žena, koje su bile prijatno iznenađene simboličnim darom i toplom porukom u znak poštovanja i zahvalnosti.

Kurir.rs

