Slušaj vest

Jedna studija pokazuje da deo generacije Zed razmišlja iznenađujuće konzervativno i podržava tradicionalne rodne uloge. To pogotovu važi za muškarce, ali su i mlade žene konzervatvnije od generacije svojih roditelja.

Na društvenim mrežama tradicionalne rodne uloge trenutno doživljavaju svojevrsni preporod. Nova globalna studija objavljena povodom Međunarodnog dana žena potvrđuje taj trend: muškarci iz generacije Zed, dakle stari između 14 i 29 godina – najpatrijarhalniji su od svih drugih starosnih grupa.

Skoro trećina muškaraca iz generacije Zed, rođenih između 1997. i 2012. smatra da bi supruga trebalo "uvek da bude poslušna" svom mužu. Među muškarcima iz generacije bejbi bumera (rođeni između 1946. i 1964) to čini samo 13 odsto. Sličan obrazac vidi se i kada je reč o odlučivanju u vezi: trećina mladih muškaraca smatra da muškarac treba da ima poslednju reč – znatno više nego u starijim generacijama.

Za istraživanje koje su sproveli Ipsos i Globalni institut za liderstvo žena na Kraljevskog koledža u Londonu (King's College London), istraživači su prikupili stavove više od 23.000 ljudi u 29 zemalja – među njima iz Velike Britanije, SAD, Brazila, Australije i Indije.

- Digitalni ekosistemi pojačavaju polarizaciju, jer algoritmi društvenih mreža nagrađuju zaoštrene poruke - kaže Robert Grim, šef istraživanja javnih politika u Ipsosu u Nemačkoj.

Od influensera koji promovišu određene modele muškosti do feminističkih protivpokreta – ekstremne pozicije postaju posebno vidljive. Mladi muškarci, prema njegovim rečima, češće imaju problem sa tim kada žene nastupaju vrlo nezavisno ili zarađuju više od njih.

Radionica se organizuje u okviru Karavana Šanse za roditeljstvo, koji tokom 2026. godine obilazi gradove širom Srbije Foto: Shutterstock

Jaz između generacija, polova i starih mladih

Mlade žene mnoge stvari vide drugačije: samo 18 odsto žena iz generacije Zed podržava tvrdnju da bi supruga trebalo da bude poslušna. Među ženama iz generacije bejbi bumera taj udeo je još mnogo manji – iznosi šest odsto. Studija time pokazuje da generacijski sukob ne ide jednostavno linijom stari–mladi, već unutar same generacije Zed između muškaraca i žena.

Keli Biver, izvršna direktorka Ipsosa za Veliku Britaniju i Irsku, opisuje to ovako:

- Generacija Zed je grupa koja najčešće smatra da su žene sa uspešnom karijerom privlačnije – ali istovremeno upravo oni najčešće misle da žena treba da bude poslušna svom mužu i da ne deluje previše nezavisno.

To preplitanje modernih i tradicionalnih stavova provlači se kroz mnoge rezultate istraživanja.

Seksulanost, muževnost, optimizam

I kada je reč o seksualnosti vidi se sličan raskorak: 21 odsto muškaraca iz generacije Zed smatra da „prava žena“ nikada ne bi trebalo da napravi prvi korak. Među bejbi bumerima taj udeo iznosi sedam odsto, a među ženama iz generacije Zed – dvanaest odsto.

Uz to je prisutan i snažan pritisak u vezi sa shvatanjem muževnosti. Tri od deset mladih muškaraca smatra da svojim prijateljima ne bi trebalo reći „volim te“. Čak 43 odsto veruje da muškarac mora da deluje fizički čvrsto i nepopustljivo.

A 21 odsto smatra da su muškarci koji učestvuju u brizi o deci „manje muževni“ – dok je među bejbi bumerima taj udeo osam odsto.

Istovremeno, 61 odsto mladih muškaraca smatra da je za ravnopravnost polova već učinjeno dovoljno, a 57 odsto čak misli da su danas diskriminisani muškarci.

ilustracija Foto: Anastasia Pelikh / Alamy / Profimedia

Stoga ne čudi da je optimizam kod mladih muškaraca u pogledu budućnosti – mnogo manji nego kod žena i u opadanju: u odnosu na prošlu godinu je pao za pet procentnih poena na 40 odsto.

Kod mladih žena je optimizam stabilan u odnosu na prošlu godinu, te 55 odsto njih smatra da one u svojoj zemlji danas imaju bolji život od žena u generaciji njihovih majki.

Jaz – lični stavovi i društvena očekivanja

Za Hi-džung Čang, direktorku Globalnog instituta za liderstvo žena na Kraljevskom koledžu u Londonu, rezultati su zabrinjavajući: "Još više zabrinjava to što se čini da se mnogi ljudi osećaju pod pritiskom društvenih očekivanja koja zapravo ne odražavaju ono u šta većina nas zaista veruje".

Posebno mladi muškarci precenjuju koliko je društvo tradicionalno u svojim stavovima.

Podaci pokazuju i strukturalni jaz u percepciji: samo 17 odsto ispitanika lično smatra da bi žene trebalo da budu zadužene za brigu o drugima, ali 35 odsto veruje da društvo to očekuje. Slično je i kada je reč o zarađivanju novca – mnogi drugima pripisuju tradicionalne stavove koje sami nemaju.

Džulija Gilard, predsednica Globalnog instituta za liderstvo žena, upozorava: „Mnogi muškarci iz generacije Zed imaju patrijahalna očekivanja od žena, i istovremeno i sami upadaju u restriktivne norme muškosti“.

Studija jasno pokazuje: generacija Zed nalazi se usred novog pregovaranja o rodnim ulogama. Mladi ljudi s jedne strane izražavaju potrebu za slobodom, raznolikošću i modernom ravnopravnošću, a s druge se drže iznenađujuće tradicionalnih predstava.

Gilard naglašava koliko je važno shvatiti da ravnopravnost koristi svima. Ipak, kaže, „kao društvo moramo odoleti pritisku da pravimo korake unazad i ubrzati tempo promena“. Za utemeljenu debatu i dalji napredak ključna su kvalitetna istraživanja.